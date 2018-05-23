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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Özgür ALTUNCU
23.05.2018 - 23:23, Son Güncelleme:

Aktarmasız 77 kilometre

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Aktarmasız 77 kilometre

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, “Gebze-Halkalı banliyö hattında yüzde 81’lik ilerleme sağlamış durumdayız. Hedefimiz, aralık ayı sonu itibarıyla hattın tamamını işletmeye açmak. Bu hat Marmaray araçları kullanılmak suretiyle 77 kilometrelik güzergâhta hiçbir aktarma olmadan 115 dakikada kat edilecek” dedi.

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı banliyö hattının yüzde 81’inin tamamlandığını belirterek, hedeflerinin yıl sonu itibarıyla bu hattı açmak olduğunu söyledi. Kazlıçeşme Tren İstasyonu’nda açıklamalarda bulunan Arslan, projenin, Halkalı’dan Gebze’ye mevcut banliyö hatlarının metro standardına getirilmesi ve Marmaray araçları kullanılmak suretiyle 77 kilometrelik güzergahta hiçbir aktarma olmadan 115 dakikada kat edilmesi anlamında çok önemli olduğunu aktardı.

Daha önce ihale süreçlerinde yüklenici firmalardan kaynaklı yaşanan sıkıntı nedeniyle işin bugünlere geciktiğini dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Hedefimiz, ağustos sonu itibarıyla kaba inşaatı bitirmek ve sonraki 2 aylık periyotta da şimdiden çalışmalarına başladığımız elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerini bitirmek. Sonra da sene sonuna kadar test sürüşlerini bitirmek ve aralık ayı sonu itibarıyla hattın tamamını işletmeye açmak.”

Aktarmasız 77 kilometre

TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ
Arslan, bu işte herhangi bir aksama olmadığını, güzel bir noktaya gelindiğini, her iki yakada da rayların döşenmeye başlandığını belirterek, daha önce yurt dışından sipariş edilen rayların döşendiğini, şimdi de Karabük’te imal edilen yerli rayları kullandıklarını anlattı. İşlemlerin sürdüğünü, hem Gebze’de hem Halkalı’da depo sahalarının olacağını dile getiren Arslan, bütün sistemin işletme kontrol merkezinin Maltepe’de olacağını, burada da işlerin planlandığı gibi yürüdüğünü, Halkalı’da da yedek bir işletim merkezi kurduklarını, herhangi bir aksaklıkta buranın devreye gireceğini bildirdi. Arslan, şu anda Marmaray araçlarının Ayrılık Çeşmesi’nden Kazlıçeşme’ye 5’li setlerle hizmet verdiğini ve tek seferde yaklaşık 1530 kişinin taşındığını ifade ederek, hattın tamamı açıldığında pik saatlerde 10’lu setleri de çalıştıracaklarını, bu setlerle bir seferde 3 bin 56 kişi taşıyabileceklerini vurguladı.

Marmaray’da kullanılacak 440 aracın tamamının daha önce siparişlerini verdiklerini ve imalatlarını bitirdiklerini aktaran Arslan, bu araçların 300 tanesinin Türkiye’de imal edildiği bilgisini verdi.

Aktarmasız 77 kilometre
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Halkalı Tren İstasyonu’ndan trene binerek Kazlıçeşme Tren İstasyonu’na kadar test sürüşüne katıldı.

Bakan Arslan “Önümüzdeki yıl başında biz, Sivas hattını da bitiriyoruz. Böylelikle Sivas’tan kalkan bir yüksek hızlı tren, Halkalı’ya kadar gelebilecek. Halkalı’dan Kapıkule hızlı tren hattı projesini bitirdiğimizde de Avrupa’ya kadar gidilecek. Sivas sonrası Erzincan-Erzurum-Kars istikametinde etap etap çalışmalar devam ediyor” dedi.

 

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