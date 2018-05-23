Aktarmasız 77 kilometre
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, “Gebze-Halkalı banliyö hattında yüzde 81’lik ilerleme sağlamış durumdayız. Hedefimiz, aralık ayı sonu itibarıyla hattın tamamını işletmeye açmak. Bu hat Marmaray araçları kullanılmak suretiyle 77 kilometrelik güzergâhta hiçbir aktarma olmadan 115 dakikada kat edilecek” dedi.
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı banliyö hattının yüzde 81’inin tamamlandığını belirterek, hedeflerinin yıl sonu itibarıyla bu hattı açmak olduğunu söyledi. Kazlıçeşme Tren İstasyonu’nda açıklamalarda bulunan Arslan, projenin, Halkalı’dan Gebze’ye mevcut banliyö hatlarının metro standardına getirilmesi ve Marmaray araçları kullanılmak suretiyle 77 kilometrelik güzergahta hiçbir aktarma olmadan 115 dakikada kat edilmesi anlamında çok önemli olduğunu aktardı.
Daha önce ihale süreçlerinde yüklenici firmalardan kaynaklı yaşanan sıkıntı nedeniyle işin bugünlere geciktiğini dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:
“Hedefimiz, ağustos sonu itibarıyla kaba inşaatı bitirmek ve sonraki 2 aylık periyotta da şimdiden çalışmalarına başladığımız elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerini bitirmek. Sonra da sene sonuna kadar test sürüşlerini bitirmek ve aralık ayı sonu itibarıyla hattın tamamını işletmeye açmak.”
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ
Arslan, bu işte herhangi bir aksama olmadığını, güzel bir noktaya gelindiğini, her iki yakada da rayların döşenmeye başlandığını belirterek, daha önce yurt dışından sipariş edilen rayların döşendiğini, şimdi de Karabük’te imal edilen yerli rayları kullandıklarını anlattı. İşlemlerin sürdüğünü, hem Gebze’de hem Halkalı’da depo sahalarının olacağını dile getiren Arslan, bütün sistemin işletme kontrol merkezinin Maltepe’de olacağını, burada da işlerin planlandığı gibi yürüdüğünü, Halkalı’da da yedek bir işletim merkezi kurduklarını, herhangi bir aksaklıkta buranın devreye gireceğini bildirdi. Arslan, şu anda Marmaray araçlarının Ayrılık Çeşmesi’nden Kazlıçeşme’ye 5’li setlerle hizmet verdiğini ve tek seferde yaklaşık 1530 kişinin taşındığını ifade ederek, hattın tamamı açıldığında pik saatlerde 10’lu setleri de çalıştıracaklarını, bu setlerle bir seferde 3 bin 56 kişi taşıyabileceklerini vurguladı.
Marmaray’da kullanılacak 440 aracın tamamının daha önce siparişlerini verdiklerini ve imalatlarını bitirdiklerini aktaran Arslan, bu araçların 300 tanesinin Türkiye’de imal edildiği bilgisini verdi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Halkalı Tren İstasyonu’ndan trene binerek Kazlıçeşme Tren İstasyonu’na kadar test sürüşüne katıldı.
Bakan Arslan “Önümüzdeki yıl başında biz, Sivas hattını da bitiriyoruz. Böylelikle Sivas’tan kalkan bir yüksek hızlı tren, Halkalı’ya kadar gelebilecek. Halkalı’dan Kapıkule hızlı tren hattı projesini bitirdiğimizde de Avrupa’ya kadar gidilecek. Sivas sonrası Erzincan-Erzurum-Kars istikametinde etap etap çalışmalar devam ediyor” dedi.
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