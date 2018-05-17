AKM ihalesi 2 ay içinde yapılacak! İşte son hali

YENİ Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Yıkımı tamamlanmak üzere olan bina, Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından hayata geçirilen projeyle, opera binasına dönüştürülecek. Projenin ihalesi ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, projenin bitmek üzere olduğunu, kendilerinin de ihale hazırlıklarına başladığını belirterek, “2 ay içinde ihaleyi yapmış olacağız” dedi.

SEMBOL BİNA

İstanbul, Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin(AKM) yenilenmesiyle sembol bir mekân haline geleceğini belirten Turan, AKM binasının yenilendikten sonra 2 bin 500 kişilik opera salonu, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkânları, kafe ve restoranlarıyla büyük bir merkez olacağını söyledi.

Turan, “Geçmişte birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi, 1969 yılında hizmete girdiğinde, dünyanın en büyük dördüncü sanat merkeziydi. Maalesef AKM 2008 yılından bu yana kullanılmıyor. Yeni AKM binası ile tasarımı ve mimarisiyle gelecek kuşaklarımıza miras kalacak” dedi. Turan, devasa bir alanda, modern bir mimari tasarımla konumlanacak merkezin Cumhuriyet döneminin, bugünden yarına kalacak en önemli projelerinden biri olacağını ifade etti.

YÜZLERCE KİŞİ ÇALIŞIYOR

Hem TOKİ’nin hem ülkenin gündeminde olan bir diğer önemli proje de Kanal İstanbul. 45 kilometrelik Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru üzerinde olacak Kanal İstanbul projesinde bu yıl kazma vurulması hedefleniyor. Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda yürüyen Kanal İstanbul projesinde TOKİ’nin planlama ve arazi düzenleme konusunda en önemli paydaş konumunda olduğunun altını çizen Turan, “Bir senaryomuz var. Şu anda devletin farklı kademelerinde yüzlerce kişi bu projeyle alakalı çalışıyor” diye konuştu. Turan ayrıca, yabancı yatırımcının da Kanal İstanbul projesine büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

750 TL TAKSİTLE İSTANBUL’DA EV

TOKİ’nin geçen yılı 50 bin konut satışıyla tamamladığını, bu yılın ilk 4 ayını da 21 bin konut satışıyla tamamladıklarını vurgulayan Ergün Turan, hedeflerinin her ay 5 bin konut olduğunu ifade etti. Turan, bunların tamamının sosyal konut olduğuna dikkat çekerek, “Belli segmentlerde sorun olabilir. Hükümet de bunun için gerekli adımları atıyor. Bizim olduğumuz segmentte sorun yok. Dar gelirli konutu erişmekte zorlanan vatandaşlarımıza yönelik arz ettiğimiz konutlara 5-10 katı müracaat alıyoruz. Ben sektörü güçlü görüyorum. Güçlü olmasa, bu kadar türbülanstan sonra farklı bir tablo olurdu. Biz de TOKİ olarak sektörde arz fazlası gördüğümüz bölgelerde ihale yapmıyoruz” dedi. Bu yaz yeni sosyal konut projelerini de satışa sunacaklarını belirten Turan, “En az 3 defa kurayla konut satışa sunacağız. Projeler İstanbul’da Silivri ve Kayabaşı’nda olacak. Yaklaşık 3500 konut alt gelirli vatandaşla buluşacak” dedi. Alt gelir grubu için satışa çıkacak evlerde yüzde 25 peşin ve 120 ay vade imkanı sağlanırken, aylık ortalama taksitlerin 750 lira olması bekleniyor. Öte yandan geçen hafta kamu bankalarının öncülük etmesiyle konut kredi fazilerinin yüzde 1’in altına inmesi de değerlendiren Turan şunları söyledi: “Hükümetin konut sektörüne yaklaşımı çok pozitif. Bu adımlarla birlikte piyasaya ciddi bir hareket gelecek. Aslında faizi önce biz düşürdük. 24 Nisan’da başladığımız yüzde 20 indirim kampanyamızda faiz oranını yüzde 1’in altına çektik. TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyasına başvuru için bugün son gün.”

ŞEHİRCİLİKTE FELSEFE DEĞİŞTİ

TÜRKİYE’de son 10 yılda şehircilik anlamında ciddi değişiklikler yaşandığını, belirten Başkan Turan, “Parkı bina yapma anlatışı bitti, şehircilikte felsefe değişti. Artık bina alanlarını park yapıyoruz” dedi. Son yıllarda Türkiye’de şehircilik anlamında ciddi bir dönüşüm yaşandığı, TOKİ’nin de son 4-5 yıldır hızlı bir değişim sürecine girdiğine dikkat çeken Turan, “Ancak ne yazık ki TOKİ ciddi anlamda entelektüel dezenformansyonla karşı karşıya” diye konuştu. TOKİ Park adını verdikleri projelerle her şehirde büyük parklar hayata geçirdiklerini belirten Turan, “Kayaşehir’de 350 bin metrekare kesintisiz bir alan TOKİ Park oluyor. Tamamlandığında ise toplamda 1.5 milyon metrekare olacak. TOKİ’nin en kıymetli arazisi de park oluyor. Ataköy sahildeki arazimiz 60 bin metrekare ama değer olarak İstanbul’un herhangi bir yerindeki 1 milyon metrekareye bedel. Bu araziyi park yapmayı düşündük, Cumhurbaşkanımıza danıştık. Kendisi de onayladı. Arazi üzerinde inşaat yapılsaydı devlet milyarlar kazanacaktı. Ama burada bir irade gösterildi. Bu bir zihniyet değişiminin yansıması” diye konuştu.

200 BİN KİŞİLİK ŞEHİR KURUYOR

GAZİANTEP’de Türkiye’ye örnek bir şehir modeli için harekete geçtiklerini anlatan Turan, ‘Kuzey Şehir’ adı verilen projede yaklaşık 50 bin konut olacağını ve tamamlandığında 200 bin nüfusa ev sahipliği yapacağını söyledi. 3 yıldır üzerinde çalıştıkları proje için “TOKİ’de beni en heyecanlandıran proje” diyen Başkan Turan, “Örnek bir şehircilik modeli ortaya koyuyoruz. 3-4 katlı bloklar, mahalle kültürünü yaşatacak şekilde hayata geçiyor. Bu yıl sonu 7 bin konut biter. Biz 20 bin konutu yapacağız, diğer bölüm özel sektör eliyle olacak. Şehirden uzak, organize sanayi bölgesinin yakınında diye ilk etapta soru işaretleri vardı. Ama 748 konutu satışa sunduk ve ilk sabah birkaç saatte 250 talep geldi. Bu da gösteriyor ki ilgi yoğun olacak” dedi. Turan, projeyle ilgili akademilerde okutulmak üzere bir kitap hazırlığı içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

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