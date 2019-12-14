Akkuyu’da 2023 hazırlığı

Önceki akşam bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Dönmez, “2 ayrı hattan oluşan TürkAkım Projesi’nin, açılışını 2020 yılının ilk haftalarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla İstanbul’da yapmış olacağız. Tuz Gölü ve Kuzey Marmara doğal gaz depolama tesislerimizin mevcut kapasitesi 3.4 milyar metreküpe ve 45 milyon metreküp/güne ulaştırılmış olup bu kapasite ve LNG depolarımızda yaklaşık 35 günlük doğal gaz talebimizi karşılama imkânına kavuştuk. Doğal gaz depolarımıza ilişkin çalışmaların tamamlanmasıyla depolama kapasitemiz sadece bu iki tesiste 10 milyar metreküpe ulaşacak olup geri üretim kapasitemiz de 155 milyon metreküpe ulaşacaktır “ diye konuştu.

GEREĞİ YAPILACAK

Libya ile imzalanan Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin anlaşmanın kanunlaştığını anımsatan Dönmez, “Hiç şüpheniz olmasın, gereği yapılacaktır. Gerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüz ruhsatlandırma çalışmalarına ilişkin olarak gerekse Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı şirketimiz, kuruluşumuz hemen yıl başından itibaren ruhsatlandırılan bölgelerde sismik arama faaliyetlerine süratle başlayacaktır Libya ile imzalanan muhtıra kanunlaşmış oldu” şeklinde konuştu.

REHABİLİTASYON YAPMAK ZORUNDA

BAKANLIK olarak çevreyi madene tercih eden bir pozisyonda olmadıklarını belirten Bakan Dönmez, “Çevreyle uyumlu madencilik temel kıstaslarımız arasında olup ne madenlerimizden ne de doğamızdan vazgeçme lüksüne sahibiz. Şimdi, zaman zaman kamuoyunda da maalesef, Çevre konusunda adeta vandalist bir ruhla, çevreyi tahrip eden bir algıyla karşılanıyoruz; bu, doğru değil. Maden Kanunu’na göre, madencilik faaliyeti bittikten sonra rehabilitasyon yapılmak zorunda. Eğer o rehabilitasyon yapılmazsa fonda biriken parayla da yerel yönetimlerimiz bunu yapmak zorunda. Mevzuatımızda bir değişiklik yapmak suretiyle kısmi rehabilitasyona da gideceğiz” ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI ALIYOR

ULUSLARARASI piyasalarda altının ons başına değeri olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, “Altın madenciliğinde dünyanın neresine giderseniz gidin, yatırım tutarları minimum 100 milyon dolar. Bu 1 milyar dolar ve üstüne çıkabilir. İşletmeler uzun dönemli finansman bulmak zorunda. Bütün işler 1 ton ham maddeden sadece 1 ya da 1.5 gram altın elde etmek için yapılıyor. Dolayısıyla maliyeti yüksek bir iş ama altını da yurtdışına satma imkanı yok, altını Merkez Bankası alıyor ve ulusal piyasadaki değeri neyse ondan alıyor” dedi.