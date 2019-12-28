Akkuyu, türbin tesisatının soğutma sistemi ekipman tedariki için anlaşma imzaladı

İmzalanan anlaşmaya göre, Taprogge GmbH, nükleer santralin dört ünitesi için uygun ekipman setleri geliştirecek ve tedarik edecek. TsNIITMASH ise Rusya Federasyonu’ndaki üretimi yerelleştirme projesi kapsamında Alman şirketi tarafından üretilen bağlantılar ve bileşenlerin entegrasyonunu sağlayacak. Sözleşme kapsamında üretilen ekipman, Avrupa standartlarının şartlarını tam olarak karşılayacak.

Atomenergomash A.Ş., Akkuyu NGSnin dört ünitesinin tamamı için reaktör ekipmanı ve makine odası tedarik ediyor. Şirketin birimleri, nükleer santrallerin tüm işletme süresi boyunca güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak reaktörler, buhar jeneratörleri, pompalama ve ısı transferi ekipmanları ile diğer ekipmanları üretiyor. Ayrıca, şirketin birimleri Hindistan, Bangladeş, Çin, Rusya ve diğer ülkelerdeki nükleer santraller için de reaktör ekipmanları üretiyor.