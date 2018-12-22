Akkök’te başkan Raif Ali Dinçkök
Temelleri 1952 yılında merhum Raif Dinçkök tarafından atılan, başta kimya, enerji ve gayrimenkul olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren, Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Ali Raif Dinçkök’ün vefatının ardından Raif Ali Dinçkök atandı.
Akkök Holding Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Raif Ali Dinçkök, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Bugün Türk sanayisinin lokomotif gruplarından biri olan Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten onur duyuyorum. Yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”
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