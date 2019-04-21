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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
21.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Akıl dolu şişeler

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Akıl dolu şişeler

İş temposunda yoğunluktan su içmeyi unutuyoruz. İşte bu noktada akıllı şu şişeleri devreye giriyor. Bu şişeler, suyun kalitesini ölçüyor, ne kadar ve ne zaman su içtiğinizi takip ediyor.

SAĞLIKLI yaşam için tükettiğimiz gıdalar kadar en az aldığımız sıvılar da önemli. Özellikle su. Gün içinde belirli miktarda su almak yaşam kalitemizi arttırdığı gibi aynı zamanda sağlıklı yaşamın kapılarını da açıyor. Yoğun iş temposunda birçoğumuzun gün içinde su içmek aklına bile gelmiyor. Doğru zaman aralığında doğru miktarda su içmek en önemli kriter. Bir de buna içtiğimiz su kalitesini eklemek gerekiyor. Kısacası takip etmesi oldukça zor bir konu. İşte bu noktada teknoloji devreye giriyor. Geliştirilen akıllı su şişeleri artık hayatımızda.

Bu modellerin üzerinde su miktarını ve kalitesini ölçen sensörler bulunuyor. Bu sensörlerden toplanan veriler direkt olarak kablosuz olarak akıllı cihazlara gönderiliyor. Bu sayede ne zaman, ne kadar ve hangi kalitede su içtiğiniz takip ediliyor. İhtiyacınızı karşılamayacak kadar su tükettiğiniz de ise bildirimlerle uyarılıyorsunuz. Kısacası akıllı su şişeleri sizi daha sağlıklı yapabilmek için elinden geleni yapıyor. Özellikle yaz aylarının geldiğini düşünecek olursa akıllı su şişelerinin bir adım öne çıktığını ifade edebiliriz. Biz de bu hafta yeni nesil su şişelerini araştırdık.

Akıl dolu şişeler

SUYUN SAFLIĞINI ÖLÇÜYOR

Yeteri miktarda içmek kadar suyun kalitesi de çok önemli. Bu konuda da suyun saflığı öne çıkıyor. ‘Smart Cup G1’, suyun saflığını ölçen bir akıllı su şişesi olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek zamanlı su sıcaklığı göstergesi ve kişiselleştirilmiş akıllı içme hatırlatmaları için özelleştirilebilir LCD dokunmatik ekrana sahip olan model, su saflığı tespiti (TDS) ve gecikmiş uyarı bildirimi, daha sağlıklı su tüketimini sağlıyor. Dahili akıllı çip sensörü anında termal okuma tespiti sağlıyor. Ayrıca model, kişiselleştirilmiş içme planlarını formüle etmek için kullanıcının vücut profili ve yerel hava koşullarının analizi ile birlikte ayrıntılı tüketim verisi topluyor. Modelin ilaç hatırlatmaları yapması da dikkatimizi çekenler arasında. İçinde dahili bataryası ile en az 30 gün kullanım süresi sunuyor. 615 TL

Akıl dolu şişeler

DEHİDRASYONU ÖNLÜYOR

H2OPal, iPhone’unuza bağlanan ve günlük hidrasyon seviyelerinizi izleyen akıllı bir su şişesi olarak karşımıza çıkıyor. Fiziksel aktivite, hava durumu, ağırlık ve yaş verilerini alan H2OPal, her gün için ayrı bir ayarlama yapıyor. iPhone ve Apple Watch uygulamalarıyla su içmenize yarayacak akıllı bildirimler gönderiyor. Model, fitness izleyicisine benzer şekilde mantıkta çalışıyor. Daha fazla su içmenizi, daha az kalori almanızı sağlıyor ve dehidrasyonu önleyerek üretkenliğinizi, odaklanmanızı geliştirerek hayatınızı kolaylaştırıyor. H2OPal, verileri otomatik olarak kaydederken size yardımcı hatırlatıcılar gönderiyor. Manyetik ve vakum bağlantıları ve şık tasarımı modelin dikkat çeken detayları arasında. 1190 TL

Akıl dolu şişeler

SUYUNUZU ALKALİ YAPIYOR

Dikkat çeken modellerden bir diğeri ‘AUGIENB WH02’. Taşınabilir bir model olarak dikkat çeken AUGIENB, suyu iyonize ederek alkali su içmenizi sağlıyor. İster yanınızda bulunan pet şişe içine istersen beraberinde gelen özel şişe ile her an her yer alkali su içebiliyorsunuz. Üzerinde bulunan bataryasından güç alan model, tek bir şarjla 25’e kadar suyu alkali yapabiliyor. Şarj süresi ise 2.5 saat. 700 TL

Akıl dolu şişeler

ÇOCUKLARA ÖZEL TASARIM

Su içme takibinin önemi çocuklarda daha fazla öne çıkıyor. ‘Gululu’ adındaki su şişesi tamamen çocukları düşünerek geliştirildi. Modelin üzerinde bir interaktif bir ekran bulunuyor. Bu ekranda çocuğunuzu motive etmek için sanal hayvan ve ödül sistemi gibi yer alıyor. Modeldeki sensörlerle çocuğunuz doğru zamanda doğru miktarda su içtiği ölçülüyor. Yeteri miktarda içtiğinde ise ödül kazanıyor. Böylelikle model, su içmeyi bir alışkanlık haline getirmeyi kolaylaştırıyor. Modelde yer alan Wi-Fi bağlantı sayesinde internete bağlanan model ile çocuğunuzun su içme verilerini uzaktan da takip edebiliyor ve hatta su içmesini hatırlatabiliyorsunuz. 1.190 TL

Akıl dolu şişeler

VÜCUDA GÖRE ANALİZ

Su ihtiyacı vücut tiplerine göre farklılık gösteriyor. Bunun için en önemli kriter ise hidrasyon durumu. Hidrate Spark 2.0 tam olarak bunu yapıyor. Akıllı telefon uygulaması üzerinden kullanıcıların fiziksel ölçülerini alan model, sağlık uygulamalarıyla günlük aktivitelerinizi takip ediyor. Bu verileri birleştirerek günlük su ihtiyacınızı hesaplıyor. Kapağındaki sensörler ise sizin ihtiyacınıza doğrultusunda yeteri kadar su içip içmediğinizi takip ediyor. İçmeyi unuttuğunuzda veya geciktirdiğinizde bildirim gönderiyor. Hedefleri tutturduğunuzda ise üzerindeki ışıklarla kutlama yapıyor. Hidrate Spark 2.0’ın pille çalışan bir model olduğunu da belirtelim. 720 TL

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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