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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER
28.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Akdeniz’de tek seçenek Türkiye

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Akdeniz’de tek seçenek Türkiye

Doğu Akdeniz sahip olduğu zengin doğalgaz ve petrol rezervleri ile uluslararası kamuoyunun en önemli tartışma maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

Bölgenin sahip olduğu zengin kaynaklar üzerinde hangi ülkenin ne kadar hak sahibi olduğu konusunda şu anda bir orta yol bulunması ise zor görünüyor. Çok sayıda ülke ve özel şirketin sürekli olarak hamle yaptığı Doğu Akdeniz’de Türkiye ise her geçen gün varlığını daha çok hissettirmeye başladı. Bölgede devam eden arama çalışmaları kapsamında kendilerinin Türkiye’den başka bir devlet ile ortak çalışmasının mümkün olmadığını açıklayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Kıbrıs etrafında çok sayıda şirket ve devlet var. Bunların hepsi sürekli olarak yeni hamleler yapıyor. KKTC’nin Türkiye dışında bir ülke ile ya da özel bir şirketle ortak hareket etmesi ihtimal dışı. Bu alanda atılan bütün adımlar boşa atılıyor. Bizim Akdeniz’deki enerji arama çalışmalarındaki tek ortağımız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) oldu ve bu öyle devam edecek” şeklinde konuştu.

ROTA EKONOMİK DEĞİL

Akdeniz’den çıkarılacak doğalgazın Avrupa’ya taşınması noktasında şu anda planlanan projelerin ekonomik olmadığını söyleyen Taçoy, “Bu konuda tek rota Türkiye olmalı. Gerekli fiziksel çalışmalar yapıldığında ve ortaya bir maliyet hesabı çıkarıldığında şu anda üzerinde çalışılan projelerin bölge için hiç ekonomik olmadığını görüyoruz. Ancak gazın Akdeniz’den taşınması noktasında Türkiye planların dışında bırakılmak isteni-yor. Biz tek seçeneğin Türkiye üzerinden kurulacak yeni bir hat olduğunu belirtiyoruz. Rum yönetimi tarafından planlanan 1.500 kilometrelik rota ekonomik ve sürdürülebilir değil. Ayrıca devam eden aramalar sonucunda çıkaracağımız doğalgaz ve petrolün ihracını da Türkiye ile birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİĞİNİ YENİLENEBİLİR ENERJİDEN ELDE EDECEK

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her ne kadar son dönemde doğalgaz ve petrol gibi kaynaklar ile anılsa da kendi elektriğini yenilenebilir enerjiden sağlamak adına adımlar atıyor. Özellikle adanın güneşlenme süresinin yüksek olmasından dolayı GES yatırımlarına ağırlık veren KKTC, önümüzdeki dönemde büyük bir atılım yapacak. Bakan Taçoy, “Adanın yenilenebilir enerjideki potansiyeli çok yüksek. Üzerinde çalıştığımız projeler tamamlandığında kendi elektriğimizin tamamını buradaki santrallardan sağlayacağız. Bu konuda da en büyük ortağımız tıpkı Akdeniz’de olduğu gibi Türkiye” dedi.

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