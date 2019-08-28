Akdeniz’de tek seçenek Türkiye

Bölgenin sahip olduğu zengin kaynaklar üzerinde hangi ülkenin ne kadar hak sahibi olduğu konusunda şu anda bir orta yol bulunması ise zor görünüyor. Çok sayıda ülke ve özel şirketin sürekli olarak hamle yaptığı Doğu Akdeniz’de Türkiye ise her geçen gün varlığını daha çok hissettirmeye başladı. Bölgede devam eden arama çalışmaları kapsamında kendilerinin Türkiye’den başka bir devlet ile ortak çalışmasının mümkün olmadığını açıklayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Kıbrıs etrafında çok sayıda şirket ve devlet var. Bunların hepsi sürekli olarak yeni hamleler yapıyor. KKTC’nin Türkiye dışında bir ülke ile ya da özel bir şirketle ortak hareket etmesi ihtimal dışı. Bu alanda atılan bütün adımlar boşa atılıyor. Bizim Akdeniz’deki enerji arama çalışmalarındaki tek ortağımız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) oldu ve bu öyle devam edecek” şeklinde konuştu.

ROTA EKONOMİK DEĞİL

Akdeniz’den çıkarılacak doğalgazın Avrupa’ya taşınması noktasında şu anda planlanan projelerin ekonomik olmadığını söyleyen Taçoy, “Bu konuda tek rota Türkiye olmalı. Gerekli fiziksel çalışmalar yapıldığında ve ortaya bir maliyet hesabı çıkarıldığında şu anda üzerinde çalışılan projelerin bölge için hiç ekonomik olmadığını görüyoruz. Ancak gazın Akdeniz’den taşınması noktasında Türkiye planların dışında bırakılmak isteni-yor. Biz tek seçeneğin Türkiye üzerinden kurulacak yeni bir hat olduğunu belirtiyoruz. Rum yönetimi tarafından planlanan 1.500 kilometrelik rota ekonomik ve sürdürülebilir değil. Ayrıca devam eden aramalar sonucunda çıkaracağımız doğalgaz ve petrolün ihracını da Türkiye ile birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİĞİNİ YENİLENEBİLİR ENERJİDEN ELDE EDECEK

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her ne kadar son dönemde doğalgaz ve petrol gibi kaynaklar ile anılsa da kendi elektriğini yenilenebilir enerjiden sağlamak adına adımlar atıyor. Özellikle adanın güneşlenme süresinin yüksek olmasından dolayı GES yatırımlarına ağırlık veren KKTC, önümüzdeki dönemde büyük bir atılım yapacak. Bakan Taçoy, “Adanın yenilenebilir enerjideki potansiyeli çok yüksek. Üzerinde çalıştığımız projeler tamamlandığında kendi elektriğimizin tamamını buradaki santrallardan sağlayacağız. Bu konuda da en büyük ortağımız tıpkı Akdeniz’de olduğu gibi Türkiye” dedi.