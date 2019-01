Akbank’ın DMP yatırımı ile birlikte gelen MMA Smarties ödülleri!

HENÜZ DMP kurulum aşamasındayken Adform’un programatik hedeflenebilir TV çözümü ile birleştirilen proje kapsamı ise DMP’de toplanan veriler doğrultusunda Mobile Marketing Association tarafından gerçekleştirilen Smarties adlı ödül programından toplamda 6 ödül ile ayrıldı. İnovasyon ve yaratıcılığın birleşerek başarı getirdiği çalışmaların ödüllendirildiği ödül programında, uluslararası anlamda birçok proje arasından sıyrılarak 6 ayrı ödüle layık görülen

TV & MOBILE: PROBABLY THE BEST COUPLE EVER adlı çalışma, programatik teknolojisinin televizyon reklamlarında kullanımına da başarılı bir örnek oluşturuyor.





YENİ NESİL TV REKLAMI, İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI!

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da yaşayan izleyicilerin kullandıkları tablet, akıllı telefon gibi tüm cihazlarda hedefleme tekniği ile birlikte retargeting çalışmasının da yapıldığı interaktif reklam kampanyası sonucunda elde edilen rakamlar da kampanya başarısını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Buna göre, Adform iş birliği ile kurgulanan ve uygulanan Akbank’ın mobil ile entegre yeni nesil TV reklamı 110 binin üzerinde izlenim, ortalama 12 saniye görüntülenme süresi, yüzde 95’ten fazla görüntülenme oranı ve yüzde 30 oranında Akbank mobil uygulaması üzerinden ürün başvurusu elde etti. Türkiye’nin en popüler talk show programlarından 3 Adam’ın yayınlandığı esnada yapılan reklam gösteriminde izleyicilere kredi notlarını öğrenmek için televizyon kumandasının tuşlarını kullanabilecekleri mesajı verildi.





TV ekranında belirtilen alana kumanda aracılığıyla telefon numaralarını giren izleyicilere gönderilen kısa mesaj yoluyla Akbank’ın mobil uygulaması

Akbank Direkt’e girebilecekleri belirtildi.





ADFORM VE AKBANK İŞ BİRLİĞİ’NİN ALDIĞI ULUSLARARASI 6 ÖDÜL

Küresel, bölgesel ve ülke bazında katılım sağlanan ve mobil pazarlama dünyasının en değerli

ödüllerinin New York’ta sahiplerini bulduğu MMA’da projeler Pazarlama Stratejileri,

Kanal/Medya Stratejileri ve Teknoloji olmak üzere 3 ana başlık altında bulunan 23 kategoride

değerlendiriliyor. MMA’dan 6 farklı ödülle dönen Akbank reklamının aldığı Smarties Ödülleri’nin

dağılımı ise şu şekilde:

- Cross Medya: Türkiye/Bronz

- Cross Medya: EMEA/Altın

- Programatik: EMEA/Gümüş

- Programatik: Türkiye/Altın

- Cross Mobil Entegrasyon: EMEA/Gümüş

- Cross Mobil Entegrasyon: Türkiye/Gümüş

Adform teknolojileri ile geliştirilen Akbank’ın Smarties ödüllü programatik ve interaktif mobil entegre TV reklamının The Smarties Ödülleri 2018 için hazırlanan tanıtımına şu bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=s0iInhLrqV8