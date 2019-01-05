Akbank’ın DMP yatırımı ile birlikte gelen MMA Smarties ödülleri!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
05.01.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Akbank’ın DMP yatırımı ile birlikte gelen MMA Smarties ödülleri!

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Akbank’ın DMP yatırımı ile birlikte gelen MMA Smarties ödülleri!

Türkiye’nin en büyük bankalarından Akbank, DMP yatırımı için Adform DMP ile karar verdi. Yaklaşık 6 ay süren DMP karar sürecinin sonunda Akbank, ihtiyaç duyduğu çözüme dünyanın en büyük bağımsız reklam teknoloji şirketlerinden Adform’un DMP ürünü ile ulaştı.

HENÜZ DMP kurulum aşamasındayken Adform’un programatik hedeflenebilir TV çözümü ile birleştirilen proje kapsamı ise DMP’de toplanan veriler doğrultusunda Mobile Marketing Association tarafından gerçekleştirilen Smarties adlı ödül programından toplamda 6 ödül ile ayrıldı. İnovasyon ve yaratıcılığın birleşerek başarı getirdiği çalışmaların ödüllendirildiği ödül programında, uluslararası anlamda birçok proje arasından sıyrılarak 6 ayrı ödüle layık görülen
TV & MOBILE: PROBABLY THE BEST COUPLE EVER adlı çalışma, programatik teknolojisinin televizyon reklamlarında kullanımına da başarılı bir örnek oluşturuyor.

Akbank’ın DMP yatırımı ile birlikte gelen MMA Smarties ödülleri


YENİ NESİL TV REKLAMI, İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI!
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da yaşayan izleyicilerin kullandıkları tablet, akıllı telefon gibi tüm cihazlarda hedefleme tekniği ile birlikte retargeting çalışmasının da yapıldığı interaktif reklam kampanyası sonucunda elde edilen rakamlar da kampanya başarısını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Buna göre, Adform iş birliği ile kurgulanan ve uygulanan Akbank’ın mobil ile entegre yeni nesil TV reklamı 110 binin üzerinde izlenim, ortalama 12 saniye görüntülenme süresi, yüzde 95’ten fazla görüntülenme oranı ve yüzde 30 oranında Akbank mobil uygulaması üzerinden ürün başvurusu elde etti. Türkiye’nin en popüler talk show programlarından 3 Adam’ın yayınlandığı esnada yapılan reklam gösteriminde izleyicilere kredi notlarını öğrenmek için televizyon kumandasının tuşlarını kullanabilecekleri mesajı verildi.

Akbank’ın DMP yatırımı ile birlikte gelen MMA Smarties ödülleri


TV ekranında belirtilen alana kumanda aracılığıyla telefon numaralarını giren izleyicilere gönderilen kısa mesaj yoluyla Akbank’ın mobil uygulaması
Akbank Direkt’e girebilecekleri belirtildi.

ADFORM VE AKBANK İŞ BİRLİĞİ’NİN ALDIĞI ULUSLARARASI 6 ÖDÜL
Küresel, bölgesel ve ülke bazında katılım sağlanan ve mobil pazarlama dünyasının en değerli
ödüllerinin New York’ta sahiplerini bulduğu MMA’da projeler Pazarlama Stratejileri,
Kanal/Medya Stratejileri ve Teknoloji olmak üzere 3 ana başlık altında bulunan 23 kategoride
değerlendiriliyor. MMA’dan 6 farklı ödülle dönen Akbank reklamının aldığı Smarties Ödülleri’nin
dağılımı ise şu şekilde:
- Cross Medya: Türkiye/Bronz
- Cross Medya: EMEA/Altın
- Programatik: EMEA/Gümüş
- Programatik: Türkiye/Altın
- Cross Mobil Entegrasyon: EMEA/Gümüş
- Cross Mobil Entegrasyon: Türkiye/Gümüş
Adform teknolojileri ile geliştirilen Akbank’ın Smarties ödüllü programatik ve interaktif mobil entegre TV reklamının The Smarties Ödülleri 2018 için hazırlanan tanıtımına şu bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=s0iInhLrqV8

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