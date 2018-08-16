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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
REUTERS
16.08.2018 - 08:36, Son Güncelleme:

Akaryakıta yüzde 9 ÖTV zammı

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Akaryakıta yüzde 9 ÖTV zammı

Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıttaki özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları bugün itibariyle artırılırken vergi artışı pompa fiyatlarına benzinde litre başına 59, motorinde 54 ve otogazda 34 kuruş zam olarak yansıtıldı.

KONUYA dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla akaryakıt fiyatlarında yüzde 9'luk artış gerçekleştirilmiş oldu.

Ekonomi yetkilileri ve sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, petrol fiyatlarında ya da döviz kuruna bağlı artış yaşanması halinde vergi oranlarını otomatik düşürerek pompa fiyatlarının sabit kalmasını sağlayan eşel mobil sistemi ise bugünkü zammın ardından yine devam edecek.

Konu hakkında bilgi sahibi bir sektör kaynağı, "Eşel mobil sistemi devam edecek ancak bu düzenleme, oluşan vergi kaybının bir bölümünün telafi edilmesi için yapıldı" dedi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yaptığı açıklamada "Tüpraş çıkış fiyatlarında meydana gelen yükseliş nedeniyle bugünden itibaren pompa satış fiyatlarına yansıtılmak üzere motorinde 54, benzinde 59,otogazda 34 kuruş/litre artış gerçekleşmiştir" dedi.

Sistem nedeniyle bütçeye gelen yük bugüne kadar 2 milyar liranın üzerine çıkmıştı. Toplam yükün yıllık olarak 6.5 milyar lira olması öngörülüyordu.

Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildiği Mayıs ayı ortasından bugüne kadar benzin ve motorinde ÖTV'den karşılanan tutar litre başına yaklaşık 90 kuruş olmuştu.

Bugün yayımlanan karara göre 95 oktan kurşunsuz benzin için daha önce litre başına 1.4920 TL olarak uygulanan özel tüketim vergisi 1.9944 TL'ye yükseltildi. Aynı kararla motorinde ÖTV litre başına 0.9049 TL'den 1.3610 TL'ye yükseltildi.

 

 

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