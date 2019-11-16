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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.11.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Aile işletmeleri "markalaşma" desteğiyle güçlenecek

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Aile işletmeleri "markalaşma" desteğiyle güçlenecek

Aile işletmelerinin üretim ve finansal yapısını güçlendirmek üzere üretim ve lojistik altyapılarıyla markalaşma ve pazarlama faaliyetleri iyileştirilecek.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında aile işletmelerinin üretim ve finansal yapısını güçlendirmek üzere örgütlenmeleri teşvik edilecek, üretim ve lojistik altyapılarıyla markalaşma ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi sağlanacak.

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, bütçesi 813,5 milyon avro olan Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) uygulamaları kapsamında bu yıl 16 bin 500 proje teklifi alınarak 3 bin 996'sı ile sözleşme imzalandı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 2019 sonunda, yüzde 50 hibe desteğiyle 10 bin 925 yeni tarımsal tesise 2,9 milyar lira hibe verilerek, 93 bin 250 kişiye yeni istihdam imkanı sağlandı.

Programlar kapsamında kırsal tarım, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarıyla çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, kırsal turizm, el sanatları ve kırsalda bilişim uygulamalarına yönelik destekler sürdürülmesi kapsamında yeni çağrı ilanlarında belirtilen alanlarda başvurular alınmaya devam edilecek. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında aile işletmeleriyle küçük ve orta ölçekli üreticilerin üretim ve finansal yapısını güçlendirmek üzere örgütlenmeleri teşvik edilecek, üretim ve lojistik altyapılarıyla markalaşma ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi sağlanacak.

Bu kapsamda, tarımsal kooperatiflerin pazarlama ve tanıtım alanlarında rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla ihtiyaç analizi yapılacak, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili konularında farkındalık artırılacak. Alternatif pazarlar geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

İKLİM DOSTU TARIMSAL UYGULAMALAR DESTEKLENECEK

Kırsalda yaşam kalitesini artırmaya yönelik destek ve teşvikler çerçevesinde, işletmelerin tarımsal kirliliği önlemeye ve çevresel performansını artırmaya yönelik desteklere devam edilecek. Yeni destekleme modelleri oluşturulması için çalışmalara başlanacak. Hayvansal gübrenin depolanması ve kullanılmasıyla çevre ve iklim dostu tarımsal uygulamaların yaygınlaştırılması için mevcut destekleme mekanizmaları geliştirilecek.

KADIN ÇİFTÇİLERE EĞİTİM YAYGINLAŞACAK

Kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilmesi için aile işletmelerine yönelik çiftçi eğitimi ve tarım danışmanlığı konularındaki faaliyetler güçlendirilecek. Kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere yetişkin nüfusun yaygın eğitim kurslarına erişimi sağlanacak, mesleki eğitim programları katma değeri yüksek yerel ürünler esas alınarak programlanacak. "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı en az 10 yeni şehre yaygınlaştırılacak. Kırsalda kadın ve genç çiftçilere tarımsal eğitim-yayım faaliyetlerinde danışmanlık desteği verilecek. Tarımda da iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlenecek. 

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