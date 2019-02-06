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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Zeynep BİLGEHAN
06.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Aile içi şiddeti çözen şirket başarılı olur’

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
‘Aile içi şiddeti çözen şirket başarılı olur’

SABANCI Üniversitesi, TÜSİAD ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığıyla başlatılan ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’yle 5 yılda 150 bin çalışana ulaşıldı.

Aile içi şiddetin şirketlerdeki iş, işyeri ve çalışan kadınların iş gücüne etkin katılımını olumsuz olarak etkilemesini engellemeye yönelik politikalar oluşturabilmeleri için ‘Aile İçi Şiddet ile Mücadele İçin İşyeri Politikaları Rehberi’ oluşturuldu. Şu anda proje dahilinde 52 şirket, artık insan kaynakları politikalarını bu rehberle oluşturuyor. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Baş Araştırmacısı Melsa Ararat, şirketlerin rekabet gücünü artırmak için kadınların yeteneklerinden faydalanması gerektiğini belirterek, “Ama kadın şiddete maruz kalıyorsa bu mümkün değil. Şiddetle mücadele konusunda şirketler kadınlara destek olmalı; performans kriterlerini ona göre değerlendirmeli, esnek çalışma koşulları sağlamalı veya belki işyerini değiştirmeli” dedi.

BAŞTA MESAFELİYDİLER

Ararat, şirketlerin artık aile içi şiddetle mücadele gibi konularla ilgilenmezse başarılı olamayacağına dikkat çekerek şunları söylüyor: “Yöneticilerin şirketlerini toplumla özdeşleşmiş kurumlar olarak görmesi ve kırılgan noktalarla nerede örtüştüğünü belirlemesi lazım. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği bu alanlardan birisi. Şirketler başta bu konuya mesafeliydi. Avukatlar özel alana girmenin şirketler açısından risk yaratabileceği konusunda görüş vardı. Ayrıca çalışanların istismar edebileceğinden endişelendiler. Bu risklerin gerçek olmadığını göstermek için hukukçulardan komisyon kurduk. Yayınladığımız rapor itirazları engelledi. Bu meselenin özel hayat değil kamu meselesi olduğunu ortaya koydu.”

HANGİ ŞİRKETLER VAR?

Aras Kargo, Accor Hotels, Akçansa, ARGE Danışmanlık, AGT, Aksigorta, Aygaz, Akra Barut Hotels, Avon, Doğuş Grubu, BASF, Carrefoursa, Eczacıbaşı Holding, Coats, Doğan Kurye, Ekoten, Çelebi, Doğu Pres, Erdemir Grubu, Eker, Dudullu OSB, Ericsson Türkiye, Fiberli/PSL Electronic, Eldor, Garanti Bankası, İzmir Ticaret Borsası, Emin Gümrükleme, Havaş, MAY Tohum, EnerjiSA, İnci Holding, Dal Mantar, ESBAŞ, İpekyol, Ral Tekstil, GOSB, Organik Kimya, Sabancı Holding, Hugo Boss, Sabancı Üniversitesi, Schneider Electric, İSS, Siemens Türkiye, Seger Ses ve Elektrikli Gereçler, Jotun Boya, Sun Tekstil, Logo Yazılım, Turcas Petrol, Sabancı Vakfı, Yeşim Tekstil, Shell Türkiye, Stackpole, Yapı ve Kredi Bankası

 

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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