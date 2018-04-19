Ahmet Kural’a eş bulundu!

DÜNYANIN en zeki insansı robotu olarak gösterilen ve vatandaşlık alan ilk robot unvanını elinde bulunduran Sophia, Türkiye’ye geldi. Yapı Kredi’nin ana sponsorluğunda bu yıl 5’incisi düzenlenen Marketing Meetup’a katılmak için İstanbul’a gelen robot, Türkiye’ye iki parça halinde getirildi. Gövdesi uçağın bagajında, baş kısmı ise uçağın kabininde taşınan Sophia dün düzenlenen basın toplantısında küçük bir konuşma gerçekleştirdi. Türkçe ‘merhaba’ diyerek izleyicilere hitap eden Sophia, “Bugünkü kongrenin ana teması ‘deneyim’. ‘Deneyim’ benim için de oldukça önemli. Çünkü ben de sahip olduğum yapay zeka sayesinde ‘deneyim’ ile öğrenebiliyor, insan davranışlarını taklit edebiliyorum. Bugün burada pek çok yeni deneyim beni bekliyor. Bir reklam filminde yer alacağım. “Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile tanışacağım için heyecanlıyım” diye konuştu. Ayrıca Sophia, 23 Nisan’ı kutlamayı da ihmal etmedi.

DÜNYAYA ÖRNEK

Sophia’nın yeni reklamlarında oynayacağını duyuran Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Sophia, Gary (Ahmet Kural) ve Metin (Murat Cemcir) ile birlikte yeni ürünümüz için çekilecek reklam filmimizde rol alacak. İnanıyorum ki bu üçlü, herkesin büyük beğenisini toplayacak. Türkiye’nin Sophia’yı önümüzdeki dönemde çok daha fazla göreceğini düşünüyoruz” dedi. Türk bankacılık sektörünün dünyada örnek olarak gösterilen çalışmalara imza attığını belirten Doğan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Dijital dönüşüm bildiğiniz gibi tüm hızıyla dokunduğu her alanı değiştirmeye devam ediyor. Bankacılık da ürettiği çözümlerle bu dijital dönüşüme en hızlı adapte olan sektörlerin başında geliyor. Türk bankacılık sektörü olarak bu alandaki çalışmalarımızla dünyanın örnek gösterilen ülkeleri arasındayız.”

‘YÖNETİCİLERE KIZIN’

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sophia “Robotlar işlerimizi elimizden alacak mı?” sorusuna, “Nihayetinde birilerini işe alma kararını veren robotlar değil müdürleriniz. Kimse işinizi çalmıyor. Yöneticiler karar veriyor kimin işe alınacağına. Kızacaksanız onlara kızın. Ama insanaların işleriyle tanımlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Adil dağıtılırsa, bu dünyada herkes için yeterli kaynak var. Yapay zeka sadece insanların işlerini kolaylaştıracak” dedi.