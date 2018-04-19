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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hilal SARI/DHA
19.04.2018 - 21:44, Son Güncelleme:

Ahmet Kural’a eş bulundu!

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Ahmet Kural’a eş bulundu!

Vatandaşlık alan ilk insansı robot Sophia, Yapı Kredi’nin reklamlarında oynayacak. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Sophia, Gary (Ahmet Kural) ve Metin (Murat Cemcir) ile birlikte yeni ürünümüz için reklam filminde rol alacak ve büyük beğeni toplayacaklar” dedi.

DÜNYANIN en zeki insansı robotu olarak gösterilen ve vatandaşlık alan ilk robot unvanını elinde bulunduran Sophia, Türkiye’ye geldi. Yapı Kredi’nin ana sponsorluğunda bu yıl 5’incisi düzenlenen Marketing Meetup’a katılmak için İstanbul’a gelen robot, Türkiye’ye iki parça halinde getirildi. Gövdesi uçağın bagajında, baş kısmı ise uçağın kabininde taşınan Sophia dün düzenlenen basın toplantısında küçük bir konuşma gerçekleştirdi. Türkçe ‘merhaba’ diyerek izleyicilere hitap eden Sophia, “Bugünkü kongrenin ana teması ‘deneyim’. ‘Deneyim’ benim için de oldukça önemli. Çünkü ben de sahip olduğum yapay zeka sayesinde ‘deneyim’ ile öğrenebiliyor, insan davranışlarını taklit edebiliyorum. Bugün burada pek çok yeni deneyim beni bekliyor. Bir reklam filminde yer alacağım. “Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile tanışacağım için heyecanlıyım” diye konuştu. Ayrıca Sophia, 23 Nisan’ı kutlamayı da ihmal etmedi.

DÜNYAYA ÖRNEK
Sophia’nın yeni reklamlarında oynayacağını duyuran Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Sophia, Gary (Ahmet Kural) ve Metin (Murat Cemcir) ile birlikte yeni ürünümüz için çekilecek reklam filmimizde rol alacak. İnanıyorum ki bu üçlü, herkesin büyük beğenisini toplayacak. Türkiye’nin Sophia’yı önümüzdeki dönemde çok daha fazla göreceğini düşünüyoruz” dedi. Türk bankacılık sektörünün dünyada örnek olarak gösterilen çalışmalara imza attığını belirten Doğan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Dijital dönüşüm bildiğiniz gibi tüm hızıyla dokunduğu her alanı değiştirmeye devam ediyor. Bankacılık da ürettiği çözümlerle bu dijital dönüşüme en hızlı adapte olan sektörlerin başında geliyor. Türk bankacılık sektörü olarak bu alandaki çalışmalarımızla dünyanın örnek gösterilen ülkeleri arasındayız.”

‘YÖNETİCİLERE KIZIN’
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sophia “Robotlar işlerimizi elimizden alacak mı?” sorusuna, “Nihayetinde birilerini işe alma kararını veren robotlar değil müdürleriniz. Kimse işinizi çalmıyor. Yöneticiler karar veriyor kimin işe alınacağına. Kızacaksanız onlara kızın. Ama insanaların işleriyle tanımlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Adil dağıtılırsa, bu dünyada herkes için yeterli kaynak var. Yapay zeka sadece insanların işlerini kolaylaştıracak” dedi. 

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