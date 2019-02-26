Ahmet Keleşoğlu kimdir? Ecza depolarıyla tanınıyor
Ahmet Keleşoğlu, Türkiye'nin en büyük ecza depolarından Selçuk Ecza Deposunun kurucularındandır. Konya'da kurduğu bu ecza deposunu Türkiye geneline taşıyan Ahmet Keleşoğlu, turizm alanına da faaliyet göstermiş ve Antalya taraflarına otel inşa etmiştir. İşte, 2015 yılında hayata gözlerini yuman Ahmet Keleşoğlu'nun hayatına dair bazı bilgiler
Ahmet Keleşoğlu, 1924 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde dünyaya geldi.
Tüccar Hacı Mustafa İNCİKOĞLU’nun altı çocuğundan 5.sidir. Varlıklı bir aileye mensuptur. Babası ondaki ticari yeteneği görerek, küçük yaşta ticarete girmesini teşvik etmiştir.
Ahmet KELEŞOĞLU küçük yaşta manifaturacılıkla işe başlamış, sonra halkın tüm ihtiyaçlarını karşılayan, “bonmarşe” mağazası haline dönüştürmüştür. Daha sonraları ise Eczacı olan kayınbiraderi Nevzat KARPUZCU ile birlikte 1958’de Konya’da ilaç dağıtım firması kurmuştur.
Konya’nın uzun yıllar Anadolu Selçuklularının merkezi olması nedeniyle, Selçuklulara duyduğu saygının nişanesi olarak, onlar gibi uzun ömürlü olması dileği ile kurduğu şirketin adını “Selçuk Ecza Deposu” koymuşlardır.
1980 yılına kadar, Türk ilaç sektöründe sadece ecza depoculuğu alanında faaliyet gösterirken, 1980’de İbrahim Ethem ULAGAY İlaç Sanayi T.A.Ş.’ne ortak olup Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenerek, bu tarihten itibaren, sanayici sıfatı ile de çalışmalarını sürdürmeye devam etti.
1980-1990 yıllarında, bir yandan Selçuk Ecza Depolarının büyümesi amacı ile şube sayısını hızla artırırken, bir yandan da yeni bir depo zinciri olan As Ecza Depoları’nın kurulması ve geliştirilmesini gerçekleştirdi.
1995 yılında, Turizm ve İnşaat sektörüne girerek, Kemer Tekirova’da 600 yataklı “Clup Hotel Phaselis Rose” u faaliyete geçirdi. İnşaat sektöründe ise muhtelif yerlerde iş merkezleri ve site biçiminde lüks konut inşaatları ile “Selçuklu Konakları”nı gerçekleştirdi.
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