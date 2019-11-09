Ahırlar şehir merkezinden kalkıyor
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Ahır Yenileme Projeleri’ ile ülke genelinde şehir merkezinde yer alan ahırların şehrin dışına taşınacağını duyurdu.
Bakan Kurum pilot il olarak seçilen il Ağrı’ya giderek ilk etapta Ağrı’da 416 ahırın şehrin dışına Baloluk bölgesine taşınacağını, toplamda bin 301 ahırın kentsel dönüşüm ile yenileneceğini söyledi. Ağrı, Baloluk ve Bölükbaşı köy sınırları içinde yaklaşık 100 hektarda teknik ve sosyal altyapı ile birlikte çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Kurum, önümüzdeki yıl mart ayında besi işletmelerinin inşaatına TOKİ aracılığı ile başlayacaklarını belirtti. Kurum, projenin önümüzdeki süreçte yaygınlaştırılacağını ve Türkiye’ye örnek olacağını vurguladı
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