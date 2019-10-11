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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Ağustosta 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi

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Ağustosta 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi

Tavuk yumurtası üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yumurta üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,2 artışla 1,6 milyar adet oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Ağustosta 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Ağustosta kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 93 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 14,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,1 geriledi. Ağustosta kesilen hindi sayısı 487 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 18,9 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 0,9 arttı ve 163 bin 437 ton olarak gerçekleşti. Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 8,8 azaldı ve 4 bin 724 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,2 düşüş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 azalış kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 0,5 azaldı. 

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