Afrika ‘Kurt’u

SANİYE Kurt, 5 çocuklu bir ailede büyüdü... Ticaret Meslek Lisesi’ni bitirdikten sonra üniversiteyi yarıda bırakarak iş hayatına adım attı. Birkaç farklı yerde çalıştıktan sonra 1999 yılında merkezi İstanbul İkitelli’de bulunan Temesist’te işe başladı. Burada yaptığı çalışmalar ve sahip olduğu tecrübe sonrasında 2007 yılında kendi işini kurmaya karar verdi. Doğu Afrika’dan Batı Afrika’ya her yeri gezmeye başlayan Saniye Kurt, Akdenizrack firması ile ilk işini de 2014 yılında Nijerya’da aldı. Bu iş onun için dönüm noktası oldu ve talep hızla artmaya başladı. Daha sonra Kenya ve Gana’da ofis açtığını anlatan Kurt, markanın büyüme hikayesini şöyle anlattı:

350 KİŞİ ÇALIŞIYOR

“Akdenizrack’te yaklaşık 15 mühendis, 20 işçi çalışıyor. Bilecik’te üretim yapan 17 bin metrekarelik fabrikamızda ise toplam 350 kişi çalışıyor. Afrika bölgesinde sayısız fuara katıldım, birçok insanla tanıştım. Türkiye’nin en büyük firmalarına raf hizmeti veriyoruz. Afrika’da ise bölgenin en büyük gıda üreticileri müşterimiz. Hepsi ile çok iyi iş iletişimimiz var. Bizi depolarının danışmanı olarak görüyorlar. Ürünlerimiz arasında, sırt sırta raf sistemleri, drive-in raf sistemleri, palet rafları, shuttle mekik raf sistemi, kayar raf, otomatik depo rafları gibi depolamaya yönelik olan bütün ürünler bulunuyor. Akıllı depolama sistemlerini ise özel çalışmalarımız arasında sayabiliriz.

Sektörümüzü uluslararası olarak düşünürsek hızla büyümeye devam ediyor. Yurtdışına satış yapan firmalar ayakta kalabiliyor. Sadece yurt içi pazara çalışanların durumu ise pek parlak değil. Bizim sektörümüzde fabrikalarını kapatan bazı markalar oldu. Dünya geneline bakarsak otomasyon, akıllı depolar, yapay zekayla çalışan depolara talep oldukça fazla olduğu için sektör genel olarak büyümesini sürdürüyor.

150 MİLYON LİRA

2018 yılında toplam 116 milyon TL olarak gerçekleşen ciromuzu 2019 sonunda 150 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 15 Afrika ülkesine ihracat yapıyoruz. Senegal, Tanzanya, Gana, Kenya, Çad, Zambiya, Libya, Fas, Nijerya, Etiyopya, Uganda ve Fildişi en fazla temasta olduğumuz ülkeler arasında yer alıyor. Geçen sene Afrika’da 5 milyon dolar ciro elde ettim. Amacım her bir Afrika ülkesinde en az 5 milyon dolar ciro yapmak. Bunun için de orada yapılanmaya çalışıyorum. Önümüzdeki süreçte Gana’da bir fabrika açıp, ham maddeyi Türkiye’den getirip, üretimi orada gerçekleştirmeyi hedefliyorum. Böylece Türkiye’de yaptığımız üretimi Kenya, Etiyopya ve Senegal gibi ülkelere taşımayı amaçlıyorum. Bu bizim için çok önemli bir proje olacak.”

AFRİKA PAZARINDA NASIL İŞ YAPILIR?

SANİYE Kurt, Afrika pazarında iş yapacaklara bazı tavsiyelerde bulunarak şöyle konuştu: “Şu dönem Afrika’ya kafayı takmış durumdayım. Afrika benim için çok önemli bir pazar. Bir ayağım orada, sürekli gidip geliyorum. Afrika pazarına girmeden önce baştan aşağıya bütün Afrika’yı dolaştım. Pazar analizleri yaptım. Fuarlara katıldım. Afrika pazarında iş yapmak diğer yerlere göre çok daha zor. Afrikalı insanları yakından tanıyınca bu pazarda işlerin maille değil bire bir iletişimle yürüdüğünü gördüm. Ben de iş görüşmelerimi bu şekilde organize etmeye başladım. Örneğin bölgede düzenlenen fuarlar için günler öncesinden Afrika’ya gelip katılımcı firmalarla bire bir sıcak temas kurarak görüşmeler yapıyorum. Sadece fuar esnasında yapılan görüşmelerin başarıyı getirmediğine inanıyorum” dedi.

KEÇİ ÇİFTLİĞİNE 30 MİLYON LİRA YATIRDI

HAKAN Gıda tarafından İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 30 milyon TL’lik yatırım ile keçi çiftliği kuruldu. Damızlık keçi çiftliğinin toplam 64 bin metrekare arazi üzerinde 8 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu anlatan Yeşilköy Keçi Çiftliği’nin Yöneticisi Ufuk Bilgi, şöyle konuştu: “İzmir’de gerçekleştirdiğimiz yatırım ile Kazakistan’dan Arap Yarımadasına kuzeyde Rusya’dan Kuzey Afrika’ya kadar damızlık keçi ve teke üreticisi olacağız. Her detayına önem verdiğimiz damızlık keçi çiftliğimizde yer alan keçi ve tekelerimiz on binlerce hayvan arasından seçildi. Hayvancılık sektörüne son yıllarda büyük bir ilgi var. Hayvancılıkta girişimcilerin iştahını kabartan alanlardan biri de süt keçisi yetiştiriciliği. Ülkemizde irili ufaklı olmak üzere 250-300 adet arasında keçi çiftliği olduğu ve sektörün cirosunun 1 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Son yıllarda yatırımların devam ettiğini görüyoruz. Hakan Gıda olarak biz de en teknolojik çiftlikte ari ırk keçi ve tekelerimizle bu alanda örnek olacağız.”

600 MİLYON İNSANA AYAKKABI!

TÜRKİYE en önemli fuarlarından biri olan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), 62’nci kez kapılarını açıyor. 500’e yakın firmanın katılacağı fuara, 5 bini yabancı olmak üzere 30 binin üzerinde profesyonel alıcının katılımı bekleniyor. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’nin (TASD) işbirliği ve Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı’nın (TASEV) destekleri ile düzenlenen AYMOD, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçiler ile buluşacak. 60 bin metrekarelik alanda dünya ayakkabı sektörünün yeni trend tasarım ve ürünleri görücüye çıkacak. Binlerce yeni modelin sergileneceği fuara 30 binin üzerinde alıcının katılımı bekleniyor.

18’İNCİ ŞUBEYİ KONYA’YA AÇTI

ÇİKOLATA ve kahve alanında yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken “1983 Beyoğlu Çikolata” 18’inci şubesini Konya’da açtı. 1983 Beyoğlu Çikolata Kurucu Ortağı Seda Şahin, çikolata ve kahvelerini Türkiye’nin her noktasına ulaştırma hedefinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu: “Çok yakında İç Anadolu’da birkaç popüler AVM’de daha müşterilerimizle buluşacağız. Konya Selçuker Center’daki mağazamız yaklaşık 200 metrekare, yatırım maliyeti ise 600 bin TL. Yatırımımızın geri dönüş süresi ortalama 6 ile 12 ay arasında değişiklik gösteriyor. Çok büyük ekonomik riskler almadan yüksek kar marjı sunuyoruz. Kahve ve çikolatada kar marjı oldukça yüksek. 2020 yılında 15 şube daha açmayı planlıyoruz” dedi.

4’ÜNCÜ SHOWROOM YUNANİSTAN’A

OFİS mobilyaları üretiminde Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan Bürotime, Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’da bulunan showroom’larına Yunanistan’ı da ekledi. Ulusal ve uluslararası yatırımlarıyla global marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, “Yurtdışı planlamalarımızda Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin ardından Avrupa kıtasında marka konumumuza da ağırlık vermeyi amaçlıyoruz. Yatırımlarımızla bu bölgelerde ve Balkanlar’ın tamamında çok ciddi pazar payları elde ettik. Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya’nın ardından Yunanistan’da açılışını gerçekleştirdiğimiz konsept showroom’umuz ile bölgedeki etkimizi kuvvetlendiriyoruz. Bunun yanı sıra son zamanlarda Yunanistan ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelerin, faaliyetlerimize de yansıyacağına inanıyoruz” dedi.