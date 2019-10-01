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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.10.2019 - 08:21, Son Güncelleme:

Adria Havayolları'nın iflası bekleniyor

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Adria Havayolları'nın iflası bekleniyor

Slovenya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Zdravko Pocivalsek, Adria Havayolları için tek olası senaryonun iflas olduğunu belirtti.

Slovenya'nın en büyük hava yolu şirketi olan Adria Havayolları (Adria Airways) iflasın eşiğine geldi.

Slovenya Sivil Havacılık Ajansı, hükümetin de desteğini çektiği hava yolu şirketiyle ilgili nihai kararını iki gün sonra açıklayacak.

Şirketin temsilcilerinin uzun vadede sürdürülebilir bir model ortaya koymamaları durumunda, uçuş izinleri askıya alınacak.

Şirket temsilcileriyle bir araya gelen Slovenya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Zdravko Pocivalsek, Adria Havayolları için tek olası senaryonun iflas olduğunu söyledi.

Pocivalsek, Adria'nın ardından Slovenya'nın uluslararası irtibatını iyileştirmek adına yeni hava yolu şirketlerinin piyasaya sokulmasının gündemde olduğunu belirterek, bunun için Alman şirketi Lufthansa ile ortaklığın söz konusu olabileceğini bildirdi.

BUGÜNE DEK YAKLAŞIK 400 UÇUŞU İPTAL ETTİ

Başbakan Marjan Sarec de dün yaptığı açıklamada, devletin Adria Havayollarına artık para harcamayacağını açıklayarak, mevcut durumda bunun "parayı çöpe atmak" olduğunu ifade etti.

Bugün ve yarınki tüm uçuşlarını kaldıran hava yolu şirketinin bugüne dek yaklaşık 400 uçuşunu iptal ettiği tahmin ediliyor.
Adria Havayollarının faaliyetlerine devam etmesi için yaklaşık 28 milyon avroya ihtiyaç olduğu belirtiliyor. 1961'de kurulan ve 500 civarında çalışanı bulunan Adria Havayollarının hisselerinin büyük çoğunluğu 2016'da Alman "4K Invest" isimli şirkete satılmıştı.

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