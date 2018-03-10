Adım adım Kız Kulesi!

Kaotik bir oluşumdan yalın tasarımıyla yeniden gün yüzüne çıkarılması planlanan Üsküdar Meydanı, yeni tasarımla geçmişten gelen meydan kurgusu yeniden oluşturmayı amaçlıyor. İnşasına başlanan yeni proje nedeniyle, şu sıralar Üsküdar sahilinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Proje tamamlandığında, Üsküdar Meydanı’nda, tarihi yapılara erişen, kopuk kalmış yapıları birbirine bağlayan ve tasarım dili evrensel değerlere dayanan doluluk ve boşluk oranlarındaki orantılı değişimle, mekanlar yeniden ortaya çıkarılacak. Projenin hayata geçmesiyle, her yönde yaya ulaşımı kesintisiz sağlanacak, çeşitli açık alan organizasyonları düzenlenebilecek. Olası deprem gibi afetlere toplanma alanı olarak kullanılabilecek.

10 AĞAÇ TAŞINACAK

Proje kapsamında 10 ağaç saha dışına ötelenirken, yerine 1944 adet ağaç ve çalı dikilecek. 10 bin metrekarelik alanda kültür çimle yeşillendirilecek. Proje iki aşamada hayata geçirilecek. İlk olarak, Üsküdar ‘1. Kısım Sahil Düzenleme Peyzajı’ yapılacak. Birince etap proje alanı, Üsküdar sahil kısmında Üsküdar Evlendirme Dairesi’nin önünden, Harem Otogarı ve Selimiye Kışlası önüne kadar uzanan yaklaşık 2.6 km’lik sahil bandını kapsayacak.

Üsküdar ‘2. Kısım Sahil Düzenleme Peyzaj’ı ile de cadde düzenlemeleri yapılacak. Öncelikle şeritler disipline edilip, araç park cepleri ve otobüs durakları için cadde kesitinin el verdiği yerlerde cepler oluşturulacak.

Projenin diğer kolu olan açık alan düzenlemelerinde altı farklı açık alanda proje çalışması yapıldı. Kamusal alanların konumları ve alan büyüklüklerine göre spor, yürüyüş, çocuk oyun alanı, seyir noktaları tasarlandı.

Ayrıca Boğaz’la kıyının buluştuğu bu kamusal alanlarda sahil şeridinin genişletilmesi amaçlı kazıklı sistemle 1377 metrekare dolgu alanları planlandı. Bu şekilde sahil şeridindeki yaya yolu 6 metre olacak şekilde ayarlanıp, yaya yolu ile bütünleşen balık tutma iskeleleri oluşturuldu.

KALDIRIM YÜKSELECEK

UYGUN olan yerlere ise nokta duraklar yerleştirilecek. Kaldırım düzenlemeleri engelli kullanıcıların da kullanabileceği şekilde projelendirildi. Buna göre kaldırımlar araç yolundan 5 santimetre yüksekte olacak şekilde kotlar verilip, kaldırım araç yolu bağlantılarında yüzde 5’lik rampalarla erişim sağlanacak. Kaldırım döşemelerinde beton plak taş kullanılacak. Oluşturulan desen ile görsel sürekliliğin sağlanmasına özen gösterilecek.