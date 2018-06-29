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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Burak ÇOŞAN
29.06.2018 - 21:35, Son Güncelleme:

Adım adım 40 milyon turiste

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Adım adım 40 milyon turiste

TÜRKİYE turizmi kötü günleri geride bırakıyor. 2016’da yaşanan olayların ardından dibe vuran turist sayıları ve gelirler, 2017’de toparlanma sürecine girerken, 2018’in ilk aylarında da yükseliş devam ediyor.

Adım adım 40 milyon turiste
İlk 5 ayda bazı ülkelerden gelen turist sayısı ve geçen yıla göre değişim

Geçtiğimiz günlerde Turizm İstişare Kurulu’nun toplantısından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ilk 5 ayda Türkiye’ye gelen turist sayılarını açıklamış, ocak-mayıs dönemi dikkate alındığında turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.8 artarak, 11.5 milyon yabancı turistin geldiğini söylemişti. Bakan Kurtulmuş, artan turist sayılarının ardından 2018’de Türkiye’ye beklenen 40 milyon kişilik turist hedefini de aşmayı beklediklerini ifade etmişti. Kurtulmuş, 2023 için belirlenen 50 milyon turist hedefinin de revize edilebileceğini belirtmişti. Turizm Bakanlığı da dün internet sitesinden turizm verilerinin ayrıntılarını paylaştı.

Adım adım 40 milyon turiste

RUSLAR İLK SIRADA
Buna göre İlk 5 ayda Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke 1.3 milyon kişi ile Rusya oldu. Almanya’dan gelen turist sayısı da 1.1 milyona yükseldi. İran’dan gelen turist sayısı, 980 bine çıkarken, Gürcistan’tan gelen turist sayısı ise 854 bine geriledi. Bulgaristan’dan gelen turist sayısı da 776 bine çıktı. Yaşanan turist artışından mutlu olan turizm sektörü temsilcileri de, “2014-2015 fiyatlarına göre hala gerideyiz. Gelirleri de arttırabilirsek asıl başarıyı o zaman yakalayacağız” diyor.

Adım adım 40 milyon turiste

 

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