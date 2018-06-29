Adım adım 40 milyon turiste
TÜRKİYE turizmi kötü günleri geride bırakıyor. 2016’da yaşanan olayların ardından dibe vuran turist sayıları ve gelirler, 2017’de toparlanma sürecine girerken, 2018’in ilk aylarında da yükseliş devam ediyor.
İlk 5 ayda bazı ülkelerden gelen turist sayısı ve geçen yıla göre değişim
Geçtiğimiz günlerde Turizm İstişare Kurulu’nun toplantısından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ilk 5 ayda Türkiye’ye gelen turist sayılarını açıklamış, ocak-mayıs dönemi dikkate alındığında turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.8 artarak, 11.5 milyon yabancı turistin geldiğini söylemişti. Bakan Kurtulmuş, artan turist sayılarının ardından 2018’de Türkiye’ye beklenen 40 milyon kişilik turist hedefini de aşmayı beklediklerini ifade etmişti. Kurtulmuş, 2023 için belirlenen 50 milyon turist hedefinin de revize edilebileceğini belirtmişti. Turizm Bakanlığı da dün internet sitesinden turizm verilerinin ayrıntılarını paylaştı.
RUSLAR İLK SIRADA
Buna göre İlk 5 ayda Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke 1.3 milyon kişi ile Rusya oldu. Almanya’dan gelen turist sayısı da 1.1 milyona yükseldi. İran’dan gelen turist sayısı, 980 bine çıkarken, Gürcistan’tan gelen turist sayısı ise 854 bine geriledi. Bulgaristan’dan gelen turist sayısı da 776 bine çıktı. Yaşanan turist artışından mutlu olan turizm sektörü temsilcileri de, “2014-2015 fiyatlarına göre hala gerideyiz. Gelirleri de arttırabilirsek asıl başarıyı o zaman yakalayacağız” diyor.
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