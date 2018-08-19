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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
19.08.2018 - 12:47, Son Güncelleme:

İngiliz dev Acıbadem Sigorta'yı satın aldı

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İngiliz dev Acıbadem Sigorta'yı satın aldı

190 ülkede 32 milyon müşteriye sahip olan İngiliz sağlık grubu Bupa, sağlık alanında Türkiye'nin ikinci büyük sigorta şirketi Acıbadem Sigorta'yı satın aldı. Acıbadem Sigorta, 5 yıl önce Malezyalı yatırım fonuna satılmıştı.

2002 yılında Acıbadem Sağlık Grubu ile ilk işbirliğini yapan şirket, yaptığı satın almayla artık Türkiye'deki operasyonlarını büyütmüş oldu.

600 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYOR
Bupa'dan yapılan açıklamada satın alma bedeli paylaşılmadı. Ancak Acıbadem Sigorta'nın 2017 yılında 913 milyon TL gelir elde ettiği ve 600 bin kişiye hizmet verdiği belirtildi.

Bupa Uluslararası Piyasalar CEO'su Simeon Preston şunları söyledi:  "Bu anlaşmayı imzalamaktan dolayı mutluyuz. Acıbadem'in etkileyici büyümesi, birinci sınıf yönetim ekibi ve tüketici odağı bu pazara giriş için harika bir seçim yaptığımızın göstergesi. Uzun yıllardır Türkiye piyasasını izliyoruz ve büyüme için olağanüstü fırsatlar sunduğuna inanıyoruz. Bu satın almayı uzun vadeli stratejik yatırımımız olarak görüyoruz. Bupa ve Acıbadem Sigorta müşterilerine öncelik verme konusunda ortak bir adanmışlığı paylaşıyor. Acıbadem Sigorta'yı Bupa ailesine katmak için sabırsızlanıyoruz"

BUPA'NIN BİR PARÇASI OLACAĞIZ
Acıbadem Sigorta'nın Genel Müdürü Gökhan Gürcan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bupa ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyoruz. Birlikte, müşterilerimizin daha uzun, daha sağlıklı ve mutlu yaşamalarına yardımcı olmak için istiyoruz. Bupa, edindiği işletmeleri geliştirmek ve büyütmek için güçlü bir geçmişe sahip. Geçen 26 yılda Bupa'nın başarılarına baktığımız bize yardımcı olacak kaynaklara ve uzmanlığa sahip durumda. Birlikte, Türk sağlık sigortası piyasasının sürekli gelişimini destekleyeceğiz" dedi.

5 YIL ÖNCE EL DEĞİŞTİRMİŞTİ 
MALEZYALI yatırım şirketi Khazanah, Temmuz 2013'de Acıbadem Sigorta’nın yüzde 90’ını Abraaj Group ve Aydınlar ailesinden 250 milyon dolara almıştı.

İngiliz dev Acıbadem Sigortayı satın aldı

1974 yılında kurulan İngiltere merkezli Bupa , dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden biri konumunda.

 

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