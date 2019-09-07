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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.09.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı arttı

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ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı arttı

Demir ve Demir Dışı metaller sektörü ocak-ağustos döneminde 5,4 milyar dolarlık ihracatla genel ihracattan yüzde 4,8 pay aldı. Aynı dönemde ABD'ye yapılan ihracat yüzde 42 artışla 279,3 milyon dolara yükseldi.

Demir ve Demir Dışı metaller sektörü ocak-ağustos döneminde 5,4 milyar dolarlık ihracatla genel ihracattan yüzde 4,8’lik pay aldı. Aynı dönemde Türkiye'nin önemli hedef pazarları arasında yer alan ABD'ye yapılan ihracat yüzde 42 artışla 279,3 milyon dolara yükseldi.

Alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, bağlantı elemanları kilitler ve el aletleri, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj olmak üzere dokuz alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), ağustos ve ilk 8 aylık ihracat rakamlarını açıkladı.

Sektör ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1,95 artışla 612,7 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Ocak-ağustos dönemine bakıldığında ise ihracat yüzde 1,88 artışla 5,4 milyar dolar oldu. Sektör ağustos ayında 12,5 milyar dolar olan toplam ihracattan yüzde 4,9, ilk 8 ayda 111 milyar dolar olan ihracattan ise yüzde 4,8 pay aldı.

Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı 2019 Ağustos ayı itibarıyla 330,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 77,7 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, onu 35,4 milyon dolar ile İngiltere ve 32,8 milyon dolar ihracat ile ABD takip etti.

ABD'YE İHRACAT YÜZDE 42 ARTTI
Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan altıncı sektör olduklarını ifade etti. Öztiryaki, ihracatta artış ivmesinin Ağustos ayında da devam ettiğini ve geçen yıl toplamında ulaşılan 8,2 milyar doları bu yıl geçeceklerini kaydetti.

ABD'ye yapılan ihracatta yaşanan artışa değinen Öztiryaki, toplamda 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi olan ve kendilerinin de sektör olarak hedef pazar diye niteledikleri bu ülkeye yapılan satışlarda çok önemli bir artış olduğunu kaydetti. Öztiryaki, sektör ihracatında dördüncü sırada yer alan ABD'ye ihracatın 8 aylık dönemde yüzde 42 artarak 279,3 milyon dolara ulaştığını belirtti.

ABD pazarında Çin’den boşalacak alana talip olduklarını ve sene başından bu yana yoğun çalışmalar yaptıklarını kaydeden Öztiryaki, artış trendinin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Ocak-ağustos döneminde alt sektör ihracatında alüminyum ürün grubunun 1,94 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldığını aktaran Öztiryaki, "Alüminyum sektörünü 1,17 milyar dolar ile metal eşyalar, 1,15 milyar dolar ile demir çelik mamulleri ve 1,03 milyar dolar ile bakır sektörleri takip etti. Ağustos ayı itibarıyla da sektörde en fazla ihracat 232,4 milyon dolar ile alüminyum sektöründe gerçekleşti." bilgilerini verdi. 

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