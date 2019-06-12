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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
12.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’den dev çelik birleşmesine ret

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den dev çelik birleşmesine ret

Avrupa Birliği Komisyonu, gerçekleşmesi halinde Avrupa çelik sektöründeki dengeleri ciddi şekilde etkileyecek Alman Thyssenkrupp ile Hint Tata’nın birleşmesine onay vermedi.

AB Komisyonu’nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, müşteri ve tüketicilere ciddi düzeyde zarar vermesini engellemek amacıyla bu birleşmeyi yasakladıklarını söyledi.

Güçlerini birleştirmeleri halinde çok uluslu çelik devi ArcelorMittal’in ardından Avrupa’nın ikinci büyük çelik şirketi haline gelecek iki şirketin füzyon kararı almasında Çin çelik sektörünün yükselişinin karşısında ayakta kalabilme çabası öne çıkıyordu. AB Komisyonu ise Thyssenkrupp-Tata birleşmesinin rekabeti kısıtlayacağı ve farklı çelik türlerinde fiyat artışlarına neden olacağı gerekçesiyle birleşmeye başından bu yana sıcak bakmadığını gösterdi. Birleşmenin gerçekleşmesi için sunulan çözüm önerilerinin de endişeleri giderecek düzeyde olmaması AB Komisyonu’nu bu kararı almaya iten en önemli neden oldu.

Avrupa çelik sektörünün ABD’nin tarife politikaları, Asya kaynaklı ucuz ithalat ve kapasite aşımı gibi sorunlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gelen bu kararın özellikle Thyssenkrupp’ta kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidilmesine neden olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beklentiler Thyssenkrupp’un altı binden fazla kişinin işine son vereceği yönünde.

 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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