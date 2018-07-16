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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.07.2018 - 19:28, Son Güncelleme:

ABD'den yeni hamle: Şikayet etti... Türkiye de listede

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ABD'den yeni hamle: Şikayet etti... Türkiye de listede

ABD, ithal çelik-alüminyuma ek gümrük vergisi uygulamasına karşılık olarak vergiler getiren Çin, Avrupa Birliği, Kanada, Meksika ve Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti. Çin de ABD yönetiminin Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne getirdiği yüzde 10 ilave gümrük vergisine karşı DTÖ'ye itiraz başvurusunda bulundu.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Çin, Avrupa Birliği, Kanada, Meksika ve Türkiye'nin ABD'den ithalata karşı uyguladığı yanıt tedbirler uluslararası kurallara uymuyor" dendi.

Sputnik'in haberine göre Bununla birlikte ABD'nin, ithal çelik ve alüminyuma uyguladığı ek vergilerin uluslararası ticaret kuralları ile ABD yasalarına uygun olduğu kaydedildi.

YAPICI ÇALIŞMA

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, "Ortak sorunların çözümleri üzerinde birlikte çalışmak yerine bazı ticari ortaklar, Amerikan işçileri, çiftçileri ve şirketleri cezalandırma amacını güden yanıt tedbirleri almaya karar verdi" diye açıkladı.

Yanıt tedbirlerin, DTÖ üyelerinin üzerine aldığı taahhütleri ihlal ettiğini kaydeden Lighthizer, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD, çıkarlarını korumak için gereken tüm tedbirleri alacak ve ticari ortaklarımızı, çelik ve alüminyum sektörlerinin büyük ve sabit doygunluğunu sağlayan sorunlar üzerinde bizimle yapıcı çalışmaya çağırıyoruz".

ÇİN DE BAŞVURDU

AA'nın haberine göre Çin, ABD yönetiminin Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne getirdiği yüzde 10 ilave gümrük vergisine karşı Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) itiraz başvurusunda bulundu.

Hükümetten yapılan açıklamada, son tarife artışının, mevcut ithalat-ihracat dengesi sebebiyle Çin'e karşılık verme imkanı tanımadığı, bu nedenle Washington yönetiminin DTÖ'ye şikayet edildiği belirtildi.

Şikayet başvurusunda, Çin'in ABD'den yaptığı yıllık ihracatın toplam değerinin 200 milyar doları bulmadığı, bu nedenle daha önce teknoloji ürünlerine yönelik tarife artışında olduğu gibi DTÖ kuralları uyarınca aynı miktardaki ürüne karşılık tarife artışı uygulama olanağı bulunmadığı ifade edildi.
ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, ABD 2017 yılında Çin'den yaklaşık 505 milyar dolar değerinde ürün alırken, Çin ABD'den 130 milyar dolarlık ithalat yapmıştı.

IMF: ABD KIRILGAN

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başekonomisti Maurice Obstfeld, ABD'nin ticaret savaşından en kötü etkilenecek ülkelerden biri olacağına işaret ederek, "Küresel misillemelerin merkezinde yer alan ABD, geniş kapsamlı ticaret çatışması nedeniyle ihracatının büyük bölümü tarifelere tabi tutulacağından özellikle kırılgan." dedi.

Obstfeld, IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunu güncellemesi çerçevesinde Washington'da basın toplantısı düzenledi.

Küresel büyümenin, yükselen ticaret gerilimleriyle birlikte yataylaştığına işaret eden Obstfeld,"Küresel ekonominin hem bu yıl hem gelecek yıl yüzde 3,9 büyümesini beklemeye devam ediyoruz ancak daha kötü sonuçlara yönelik riskler yükseldi." diye konuştu.

Obstfeld, risklerin başında mevcut ticaret gerilimlerinin geldiğine dikkati çekerek, ABD'nin başlattığı ticaret savaşının Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Çin, Kanada, Meksika ve Japonya dahil olmak üzere birçok ülkeyi etkilediğini vurguladı.

ABD'nin ticaret gerilimlerine karşı özellikle kırılgan olduğunu belirten Obstfeld, "Ekonomik modellememize göre, mevcut tehditler gerçeğe dönüşür ve iş güveni bunun sonucunda düşerse, küresel büyüme, 2020 yılına kadar şu anki projeksiyonların yaklaşık 0,5 puan altında kalabilir. Küresel misillemelerin merkezinde yer alan ABD, geniş kapsamlı ticaret çatışması nedeniyle ihracatının büyük bir bölümü tarifelere tabi tutulacağından özellikle kırılgan." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞININ GELİŞİMİ

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda tarife getirdi.

ABD yönetimi, ayrıca 22 Mart tarihinde Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 50 milyar değerindeki bini aşkın Çin menşeli ürüne iki aşamalı olarak yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.
Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

MİSİLLEME TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

ABD yönetimi, 6 Temmuz'da Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.
Çin yönetimi, Trump'ın tüm tehditlerine rağmen ABD'nin ithal ürünlere yönelik mütekabil tarife artışlarının "anında yürürlüğe girdiğini" duyurdu.
Washington yönetimi Çin'in daha önceki tarifelerini misillemesi halinde yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıkladığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne daha ilave gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.

 

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