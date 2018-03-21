ABD'den Türkiye için kritik açıklama: Türkiye de o ülkeler arasında...
ABD Ticaret Bakanlığı aralarında Türkiyenin de olduğu bazı ülkelerden ithal edilen karbon ve alaşım çelik tel ithalatına ilişkin dumping ve sübvansiyon incelemelerini sonlandırdı.
Bakanlık Türkiye, İtalya, Kore, İspanya ve Birleşik Krallık ihracatçılarının ABDde karbon ve alaşım çelik tel fiyatlarında damping yaptığını belirlediğini açıkladı. Açıklamada İtalyanın yüzde 12.41-18.89, Korenin yüzde 41.10, İspanyanın 11.08-32.64, Türkiyenin yüzde 4.74-7.94 ve Birleşik Krallıkın yüzde 147.63 damping yaptığının belirlendiği belirtildi.
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