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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ/OTOYAŞAM
29.04.2018 - 22:37, Son Güncelleme:

ABD'den Kanada'ya Türk 'Akın'ı! 5 fabrikanın başına geçti

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
ABD'den Kanada'ya Türk 'Akın'ı! 5 fabrikanın başına geçti

Tofaş’ın Bursa fabrikası direktörlüğünden geçtiğimiz yıl Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) Michigan fabrikasını yönetmek için üzere transfer olan Akın Aydemir’in hızlı yükselişi sürüyor. Aydemir, başında olduğu fabrikada üretilen yeni nesil Ram 1500’ün büyük beğeni toplaması ve kârlılığa ulaşması sonucu FCA’nın Kanada’da da bulunan 5 fabrikasının başına getirildi. Bu fabrikalarda Dodge Challenger ve Dodge Charger gibi efsane modeller de üretiliyor.

İTALYAN-Amerikan ortaklığı olan otomotiv devi Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Trump’ın tehditleri sonrası 1.5 milyar dolar yatırım yaptığı Michigan fabrikasının başına Tofaş’tan transfer ettiği Akın Aydemir’in grup içinde yükselişi sürüyor. FCA’nın ‘Dünya Klasında Üretim’ (WCM) programında ‘Altın Seviye’de üretim yapan yani en verimli ve kârlı fabrikası olan Tofaş’ın direktörlüğünü yürüttüğü sırada Egea projesi başta olmak üzere, bir çok önemli projede kilit rol oynayan Akın Aydemir, geçtiğimiz yılın mayıs ayı itibariyle FCA’nın Michigan’daki Sterling Heights Fabrikası’nda yeni görevine başlamıştı.

ABDden Kanadaya Türk Akını 5 fabrikanın başına geçti

Sterling Heights’ın Fabrika Direktörlüğü görevine getirildiği andan itibaren ABD’nin en başarılı ve kârlı pick-up modellerinden RAM 1500’ün yeni nesli için yapılan çalışmaların başında yer alan Aydemir, 1.5 milyar dolar yatırımla hayata geçen yeni aracın ABD pazarında büyük beğeni toplamasının ardından Fiat Chrysler Grubu’nun Kanada’daki ikisi otomobil, diğerleri döküm ve parça üretim fabrikası olmak üzere 5 fabrikasının başına getirildi.

ABDden Kanadaya Türk Akını 5 fabrikanın başına geçti

GÜNDE 2430 ADET ÜRETECEK

Akın Aydemir’in göreve getirildiği Kanada Brampton fabrikasında Chrysler 300, Dodge Challenger, Dodge Charger ve Dodge Demon gibi modelleri üretiliyor.Windsor’da bulunan fabrikada Chrysler’in Pacifica Minivan modelinin üretimi gerçekleştiriliyor. Öte yandan Aydemir, Fiat Chrysler Automobiles’e ait döküm ve enstrüman panellerinin üretildiği Kanada’daki üç fabrikanın daha sorumluluğunu üstlenecek. Böylece Aydemir, Kanada’da bulunan FCA fabrikalarında günlük 2 bin 430 adetlik üretimin başında olacak.

ABDden Kanadaya Türk Akını 5 fabrikanın başına geçti
ABDden Kanadaya Türk Akını 5 fabrikanın başına geçti

BU EFSANELERI ÜRETECEK

Akın Aydemir, Fiat Chrysler Grubu’nun Kanada fabrikalarında Chrysler 300, Dodge Challenger, Dodge Charger, Dodge Demon ve Chrysler Pacifica modellerinin üretiminden sorumlu olacak.

ABDden Kanadaya Türk Akını 5 fabrikanın başına geçti

MARCIONNE’DEN ÖVGÜ

Akın Aydemir’e Kanada’da 5 fabrikanın başına geçme yolunu açan yeni nesil Ram 1500, ilk olarak ocak ayında Detroit fuarında sergilenmiş ve mart ayında da seri üretimine başlanmıştı. Amerika’da ilk kez bir pick-up modeli kalitesi hakkında bu kadar övgü toplarken, FCA CEO’su Sergio Marchionne ise Akın Aydemir’e, “Geleceğimiz için çok önemli olan bir fabrikayı yönetiyorsun” yorumunu yapmıştı. Aydemir, Michigan’daki fabrikada verimliliği ve kaliteyi iyileştirerek, kârlılığı yükseltince hemen Marchionne tarafından yeni fabrikalar bağlandı. Şimdi Aydemir bu fabrikaları da benzer şekilde yeniden ayağa kaldırmak için ter dökecek.

ABDden Kanadaya Türk Akını 5 fabrikanın başına geçti

 

VERİMLİLİK VE KALİTEYİ ARTIRDI

AMERİKA’da pick-up modellerinin çok kârlı olduğunun altını çizen Aydemir Ocak ayında Hürriyet’e şu açıklamayı yapmıştı: “Pick-up modelleri neredeyse yüzde 15 kâra ulaşıyor. Bu otomotiv şirketleri için çok önemli. Bu sayede bu modellerden kazandıkları parayı, geleceğin araçlarını yaratmak için harcıyorlar. Bugün bu tip araçları üreten fabrikaların 3 haftada elde ettikleri kâr neredeyse Türkiye’de bir fabrikanın bir yılda elde ettiği kâra ulaşıyor. Ben şimdi verimliliği artırarak daha kaliteli araçlar üretmek için çalışıyorum. Bugüne kadar yüksek kârlar elde ettikleri için verimlilikle ve kaliteyle pek ilgilenmemişler. Sonuçta ne yapsalar satıyorlar. Marchionne’nin beni bu fabrikanın başına getirmesinin sebebi, verimliliği ve kaliteyi artırmam. Bu sayede daha fazla para kazanıp, geleceğe yatırım yapmak istiyorlar.”

 

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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