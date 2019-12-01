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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.12.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

ABD'de "Efsane Cuma"da 7,4 milyar dolarlık online rekor satış

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ABD'de "Efsane Cuma"da 7,4 milyar dolarlık online rekor satış

ABD'de "Black Friday" olarak bilinen "Efsane Cuma" indirim gününde Amerikalı tüketiciler sadece online 7,4 milyar dolarlık alışveriş yaptı.

ABD'de "Black Friday" olarak bilinen "Efsane Cuma" indirim gününde, ülke genelindeki tüketiciler 7,4 milyar dolarlık online alışveriş yaparak bir rekora imza attı.

Amerikan medyasında yer alan ve Adobe Analytics tarafından derlenen rakamlara göre bu yılki Efsane Cuma rekorla kapandı.

7,4 milyar dolarla "Efsane Cuma" kategorisinde tüm zamanların en yüksek online satış rakamına ulaşılan gün, 7,9 milyar dolarlık geçen yılki "Siber Pazartesi" (Cyber Monday) gününün ardından "en yüksek online satışın" yapıldığı 2. gün olarak kayıtlara geçti.

Her geçen yıl online satışların arttığını ortaya koyan Adobe Analytics rakamlarına göre bu yılki online alışveriş oranı geçen yıla göre yüzde 20 artış gösterdi.
Öte yandan sadece cuma günkü tüm online siparişlerin yüzde 39'unun cep telefonlarından yapıldığı aktarıldı.

Efsane Cuma'nın ardından 2 Aralık'taki Siber Pazartesi gününde de 9,4 milyar dolar online satış rakamı ile yeni bir rekorun kırılması bekleniyor.

ABD'de her yıl kasım başından aralık sonuna kadar süren ve "Şükran Günü (Thanksgiving Day)", "Efsane Cuma", "Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday)", "Siber Pazartesi (Cyber Monday)", "Noel (Christmas)" ve "Yılbaşı Günü'nü (New Year's Day)" kapsayan tatil sezonunda bu yıl yaklaşık 730 milyar dolarlık perakende satış beklendiği bildirilmişti.

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