ABD'de bankacılarla kritik toplantı
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD borsalarının sert gerilediği bir dönemde altı büyük bankanın yöneticileriyle telefonda görüştü ve Finans Piyasaları Çalışma Grubu'nu görüşmeye çağırdı.
FİNANS piyasaları yetkililerinden oluşan bu grup, "çöküş koruma ekibi" olarak biliyor.
Mnuchin Asya piyasaları açılmadan kısa bir süre önce dün Twitter'da, "Ülkenin altı büyük bankasının CEO'larıyla bugün bizzat telefonda görüştüm" dedi.
ABD Hazine Bakanlığı da açıklamasında, banka yöneticilerinin krediler için yeterli likiditeye sahip olduklarını ifade ettikleri belirtti.
Hazine Bakanlığı, Mnuchin'in Bank of America BAC.N, Citi C.N, Goldman Sachs GS.N, JP Morgan Chase JPM.N, Morgan Stanley MS.N ve Wells Fargo WFC.N yöneticileriyle görüştüğünü bildirdi.
Mnuchin, Hazine'nin açıklamasına göre bugün ABD başkanlığının Finans Piyasaları Çalışma Grubu'nu görüşmeye çağıracak. Küresel finansal krizin sonlarına doğru 2009'da da toplanan grubun üyeleri arasında Fed ve ABD sermaye piyasası düzenleme kurumu yetkilileri de bulunuyor.
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