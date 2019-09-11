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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.09.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

ABD petrol fiyatı tahminini düşürdü

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ABD petrol fiyatı tahminini düşürdü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi gelecek yıl için petrol fiyatı beklentisini 3 dolar indirdi.

EIA'nın "Eylül 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, gelecek yıl Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 62 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 56,5 dolar olacağı öngörülüyor.

EIA'nın ağustos ayı raporunda, gelecek yıl Brent petrolün varil fiyatının 65 dolar, WTI petrolün de 59,5 dolar olacağı tahmin edilmişti.

Böylece, her iki ham petrol türünde gelecek yıla ilişkin varil fiyat beklentisi 3 dolar aşağı çekilmiş oldu. Bu aşağı yönlü fiyat revizyonunda küresel ekonomik göstergelerin zayıflamaya devam etmesi etkili oldu.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret gerginliğine işaret edilen rapora göre, her iki ülkenin birbirine karşı uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle petrol fiyatlarında günlük sert düşüşler görüldü.

ÜRETİM BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

ABD'nin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin ham petrol üretim beklentisi de aşağı çekildi.

Rapora göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,2 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varile gerileyeceği öngörülüyor.

EIA'nın ağustos ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2019'da 12,3 milyon varil, 2020'de ise 13,3 milyon varil olacağı tahmin edilmişti.
Ülkede ham petrol üretimi temmuz ayında günlük ortalama 11,7 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

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