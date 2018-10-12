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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Ahmet Can
12.10.2018 - 21:34, Son Güncelleme:

ABD hukukuna Türk yazılımı

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
ABD hukukuna Türk yazılımı

Stanford Üniversitesi’deki Türk yazılımcı ekibi, ABD yargı sisteminin anlaşılabilmesi için geliştirdiği algoritmayla 80 proje içinden birinci oldu. Yarışmaya katılan tek Türk ekip olan Günhan Pikdöken, Emre Ar, Bahadır Cankardeş ve Şuayip Ekmekçi büyük veri (big data) üzerine yeni proje geliştirecek.

TÜRK yazılımcıların başarı hikâyeleri dünyada adını duyurmaya devam ediyor. Bunlardan biri de dünyanın en önemli üniversitelerinden Stanford’taki Günhan Pikdöken, Emre Ar, Bahadır Cankardeş, ve Şuayip Ekmekçi’den oluşan Türk ekibinin sunduğu çözüm oldu. ABD’deki karmaşık hukuk sisteminden yola çıkan Türk ekip, hukuktan anlamayan kişilerin bu alanda bilgi sahibi olabilmesi için yola çıktı. ABD Eyalet Mahkemeleri Ulusal Merkezi’nin (NCSC) eyalet yargı ağının tasarlanması ve halka tanıtılması için açtığı proje yarışmasına katılan Türk yazılımcılar, geliştirdikleri algoritmayla 80 farklı ekibi geçerek birinci olmayı başardı.

ABD DIŞINDA TEK EKİP

Hayata geçirdikleri projeyi anlatan Günhan Pikdöken, “Yargıçlar, mahkeme çalışanları, avukatlar, öğrenciler, akademisyenler ve jüri üyeleri gibi hukuk eğitimi almayan kişilerin ABD’nin karmaşık eyalet yapısını anlayabilmesi oldukça güç. Eyaletlerin farklı adli sistemlerini karşılaştırılamıyor. Temyiz süreçleri anlaşılmıyor. Mahkeme istatistiklerinin inceleyebilmesi, görüntüleyebilmesi ve karşılaştırabilmesi oldukça güç. Bu sorunlara çözüm bulmak için NCSC tarafından bir haftalık bir Hackaton formatında düzenlendi. Projenin amaçlarından biri de, görsel interaktif öğeler kullanılması suretiyle, eyaletlerin karmaşık adalet yapısının sıradan vatandaşlarca anlaşılabilmesi ve vatandaş ile mahkemeler arasındaki doğal boşluğun kapatılmasıydı” dedi.

TEK YABANCI EKİP

Yarışmadaki tek yabancı ekibin kendilerinin olduğunu ifade eden Pikdöken, “Yazdığımız algoritmalar, yarattığımız görseller, ve yüksek hızda data işleyebilen platformumuz yarışma şartlarının tamamını karşılayan tek platform olarak jüri üyeleri tarafından birinci seçildi ve 5 bin dolar değerinde para ödülüne hak kazandık. Adalet sisteminin görsel yapısının yaratılması ve interaktif olarak düzenlenmesi açısından böyle bir proje yarışması ilk defa yapıldı. Yarattığımız çözüm platformunun yaklaşık 4 haftalık bir süre içinde son kullanıcılara açılması planlanıyor” diye konuştu. Bir sonraki aşama olarak NCSC ve ABD Eyalet Mahkemeleri İstatistik Merkezi ile çalışmaya devam edeceklerini anlatan Pikdöken, “Tüm eyaletlerde görülen dava adedi, türü, sonucu, süresi gibi dava istatistiklerini içeren büyük veriyi (Big Data), eyaletlerin beşeri ve sosyoekonomik yapısıyla eşleyerek dava istatistikleri üzerinden tahmin yapabilen yapay zekâ bazlı bir algoritma ve arayüz üzerinde odaklanacağız” diye konuştu.

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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