ABD hukukuna Türk yazılımı
Stanford Üniversitesi’deki Türk yazılımcı ekibi, ABD yargı sisteminin anlaşılabilmesi için geliştirdiği algoritmayla 80 proje içinden birinci oldu. Yarışmaya katılan tek Türk ekip olan Günhan Pikdöken, Emre Ar, Bahadır Cankardeş ve Şuayip Ekmekçi büyük veri (big data) üzerine yeni proje geliştirecek.
TÜRK yazılımcıların başarı hikâyeleri dünyada adını duyurmaya devam ediyor. Bunlardan biri de dünyanın en önemli üniversitelerinden Stanford’taki Günhan Pikdöken, Emre Ar, Bahadır Cankardeş, ve Şuayip Ekmekçi’den oluşan Türk ekibinin sunduğu çözüm oldu. ABD’deki karmaşık hukuk sisteminden yola çıkan Türk ekip, hukuktan anlamayan kişilerin bu alanda bilgi sahibi olabilmesi için yola çıktı. ABD Eyalet Mahkemeleri Ulusal Merkezi’nin (NCSC) eyalet yargı ağının tasarlanması ve halka tanıtılması için açtığı proje yarışmasına katılan Türk yazılımcılar, geliştirdikleri algoritmayla 80 farklı ekibi geçerek birinci olmayı başardı.
ABD DIŞINDA TEK EKİP
Hayata geçirdikleri projeyi anlatan Günhan Pikdöken, “Yargıçlar, mahkeme çalışanları, avukatlar, öğrenciler, akademisyenler ve jüri üyeleri gibi hukuk eğitimi almayan kişilerin ABD’nin karmaşık eyalet yapısını anlayabilmesi oldukça güç. Eyaletlerin farklı adli sistemlerini karşılaştırılamıyor. Temyiz süreçleri anlaşılmıyor. Mahkeme istatistiklerinin inceleyebilmesi, görüntüleyebilmesi ve karşılaştırabilmesi oldukça güç. Bu sorunlara çözüm bulmak için NCSC tarafından bir haftalık bir Hackaton formatında düzenlendi. Projenin amaçlarından biri de, görsel interaktif öğeler kullanılması suretiyle, eyaletlerin karmaşık adalet yapısının sıradan vatandaşlarca anlaşılabilmesi ve vatandaş ile mahkemeler arasındaki doğal boşluğun kapatılmasıydı” dedi.
TEK YABANCI EKİP
Yarışmadaki tek yabancı ekibin kendilerinin olduğunu ifade eden Pikdöken, “Yazdığımız algoritmalar, yarattığımız görseller, ve yüksek hızda data işleyebilen platformumuz yarışma şartlarının tamamını karşılayan tek platform olarak jüri üyeleri tarafından birinci seçildi ve 5 bin dolar değerinde para ödülüne hak kazandık. Adalet sisteminin görsel yapısının yaratılması ve interaktif olarak düzenlenmesi açısından böyle bir proje yarışması ilk defa yapıldı. Yarattığımız çözüm platformunun yaklaşık 4 haftalık bir süre içinde son kullanıcılara açılması planlanıyor” diye konuştu. Bir sonraki aşama olarak NCSC ve ABD Eyalet Mahkemeleri İstatistik Merkezi ile çalışmaya devam edeceklerini anlatan Pikdöken, “Tüm eyaletlerde görülen dava adedi, türü, sonucu, süresi gibi dava istatistiklerini içeren büyük veriyi (Big Data), eyaletlerin beşeri ve sosyoekonomik yapısıyla eşleyerek dava istatistikleri üzerinden tahmin yapabilen yapay zekâ bazlı bir algoritma ve arayüz üzerinde odaklanacağız” diye konuştu.
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