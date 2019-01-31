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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.01.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

AB-Japonya ticaret anlaşması yürürlüğe giriyor

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AB-Japonya ticaret anlaşması yürürlüğe giriyor

AB ve Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşması 1 Şubat tarihinde yürürlüğe giriyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşması 1 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek. AB Komisyonu, AB ile Japonya arasında müzakerelerinin 4 yıl sürdüğü ve resmi onay süreçlerinin tamamlandığı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağını açıkladı.

Buna göre, ticaret anlaşmasıyla, Japonya'ya ihracat yapan AB şirketlerinin her yıl ödedikleri 1 milyar avroluk verginin büyük kısmı ortadan kalkacak.

Anlaşma tam olarak yürürlüğe girdiğinde Japonya'nın AB'den ithal ettiği ürünlerin yüzde 97'sinde gümrük vergileri uygulanmayacak.

Otomobillerde uluslararası standartları destekleyen anlaşmayla, bu sektördeki tarife dışı engeller kaldırılacak.

AB ile Japonya arasındaki yıllık ticareti yaklaşık 36 milyar avro arttırması beklenen anlaşmayla, AB yiyecek ve içecek ihracatçıları 127 milyon Japon tüketiciye erişim fırsatı yakalayacak.

Bazı hassas sektörlerde gümrük vergilerinin belirli bir süre içerisinde kademeli olarak azaltılacak.

AB'nin Japonya'dan ithal edilen otomobillere uygulamakta olduğu yüzde 10'luk gümrük vergisi 7 yıl içerisinde kademeli olarak ortadan kaldırılırken, buna karşılık Japonya'nın da AB’den ithal edilen süt ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini kademeli azaltılacak.

Anlaşmayla finansal hizmetler, elektronik ticaret, telekomünikasyon ve ulaştırma gibi alanlarda hizmet sektörlerinin önü açılacak.

AB şirketlerinin Japonya’daki demir yolları da dahil kamu ihalelerine katılımları önündeki engeller ortadan kalkacak.

Öte yandan, AB ile Japonya arasında ticaret anlaşması müzakerelerini resmi olarak 25 Mart 2013'te başlamıştı.


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