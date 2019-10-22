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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.10.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

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A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu günler öncesinden gündeme geldi. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de A101 aktüel kataloğundaki ürünler market raflarındaki yerini alacak. Sınırlı sayıdaki ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olmak isteyen vatandaşlar, kataloğu inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

A101 24 Ekim tarihinden itibaren mağazalarında satışa sunacağı aktüel ürünleri fiyatlarıyla birlikte açıkladı. A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda Samsung 40 inç Full HD televizyonun yanı sıra Samsung Galaxy A10 cep telefonu, Hometech uydu alıcısı ve Singer dikiş makinesi gibi pek çok ürün var. 

Türkiye'nin farklı bölgelerinde satışa sunulacak A101 aktüel ürünlerinin teknik ve diğer özelliklerini aşağıdaki linkten, ürünlerin görsellerine tıklayarak inceleyebilirsiniz.

A101 AKTUEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN


A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var

A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var

A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var

A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var

A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var

A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var

A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var

A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var

 

 

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