A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu günler öncesinden gündeme geldi. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de A101 aktüel kataloğundaki ürünler market raflarındaki yerini alacak. Sınırlı sayıdaki ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olmak isteyen vatandaşlar, kataloğu inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
A101 24 Ekim tarihinden itibaren mağazalarında satışa sunacağı aktüel ürünleri fiyatlarıyla birlikte açıkladı. A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda Samsung 40 inç Full HD televizyonun yanı sıra Samsung Galaxy A10 cep telefonu, Hometech uydu alıcısı ve Singer dikiş makinesi gibi pek çok ürün var.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde satışa sunulacak A101 aktüel ürünlerinin teknik ve diğer özelliklerini aşağıdaki linkten, ürünlerin görsellerine tıklayarak inceleyebilirsiniz.
A101 AKTUEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN
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