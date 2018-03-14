95 milyon TL’ye 20 mağaza açacak

ELEKTRONİK perakende sektöründe, Türkiye’de 2017 yılında 54 milyar liralık pazar büyüklüğüne ulaşıldığını ifade eden MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökyıldırım, grubun global ölçekte Türkiye’ye önem verdiğini söyledi. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde de devam edeceği büyümesiyle çok daha önemli bir pazar olacağının altını çizen Gökyıldırım, “Türkiye 2020’lere gittiğimizde grubumuz için Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri olacak. Türkiye, 2018 yılında 20’nin üzerindeki mağaza yatırımı ile MediaMarkt’ın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında çok daha fazla yatırım payı alıyor. Buradaki faaliyetlerimizi büyütmek için de uğraşıyoruz. Geçtiğimiz 30 ay boyunca Türkiye’nin hem en istikrarlı hem de en hızlı büyüyen perakendecisi olmayı başardık. Yine geçtiğimiz 30 ay ciromuzu iki katına çıkardık. Online’da yüzde 30 büyüyerek, hem online tarafı hem de toplu tarafı oldukça kuvvetli hale getirdik. Son 30 ayda mağaza sayımızı yüzde 50 artırarak pek çok yerde çok daha fazla müşteriye ulaştık. Şu an yıllık 150 milyon müşteriye hizmet veriyoruz. 2018 senesine çok hazırlıklı ve iddialı başladık. Bu sene Türkiye’de 95 milyon liralık yatırımla 20’nin üzerinde mağaza açacağız. Geçtiğimiz yıl 12 ayda 12 yeni mağaza açtık. Önümüzdeki hafta itibarıyla 62’ye ulaşacak mağaza sayımız ve 150 bin metrekare satış alanıyla Türkiye’de şu an metrekarede lider elektronik perakendecisiyiz” diye konuştu.