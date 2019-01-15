81 ilde ev kadınlarına e-ticaret eğitimi
EV kadınları için girişimcilik seferberliği başlatılıyor. TOBB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın ortak projesiyle tüm illerde el becerisi olan ev kadınları eğitime alınacak.
BÜYÜK internet platformlarıyla da görüşmeler yapıldı ve üretilen ürünler internet ortamında pazarlanabilecek. Projenin ilk aşaması olarak, internetten 30 bin TL’ye kadar olan satışlar vergiden muaf olacak. Rakam her yıl asgari ücrete göre artırılacak. Konuyla ilgili düzenleme, torba teklifte yer alıyor. Düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan kabul edildi. Meclis genel kurulunda da bu ayın sonuna kadar görüşülmesi bekleniyor.
Başlatılacak projenin detayları, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba teklif görüşmeleri sırasında anlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, “Evde yapılan ürünlerin internetten satışıyla alakalı TOBB ve Ticaret Bakanlığı’nın da içinde olduğu bir proje hazırladık” dedi. TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş da, projeyi şöyle anlattı: “Birliğimiz bünyesinde kadın girişimciler kurulumuz var. Yaklaşık 637 bine yakın kadınımız girişimci olarak bu kurulda faaliyet gösteriyorlar. Ev kadınlarının hem üretime katılması hem de ev ekonomisine katkı sağlanması noktasında bir proje geliştirelim düşüncesi hâsıl oldu. El becerisi olan, evde üretim yapabilen kadınlarımıza da ürettikleri malları satmaları ev ekonomisine katkı sağlamaları için bir proje geliştirdik. Yaklaşık 4-5 büyük internet platformuyla da görüştük.”
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