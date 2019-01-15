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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

81 ilde ev kadınlarına e-ticaret eğitimi

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
81 ilde ev kadınlarına e-ticaret eğitimi

EV kadınları için girişimcilik seferberliği başlatılıyor. TOBB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın ortak projesiyle tüm illerde el becerisi olan ev kadınları eğitime alınacak.

BÜYÜK internet platformlarıyla da görüşmeler yapıldı ve üretilen ürünler internet ortamında pazarlanabilecek. Projenin ilk aşaması olarak, internetten 30 bin TL’ye kadar olan satışlar vergiden muaf olacak. Rakam her yıl asgari ücrete göre artırılacak. Konuyla ilgili düzenleme, torba teklifte yer alıyor. Düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan kabul edildi. Meclis genel kurulunda da bu ayın sonuna kadar görüşülmesi bekleniyor.

Başlatılacak projenin detayları, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba teklif görüşmeleri sırasında anlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, “Evde yapılan ürünlerin internetten satışıyla alakalı TOBB ve Ticaret Bakanlığı’nın da içinde olduğu bir proje hazırladık” dedi. TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş da, projeyi şöyle anlattı: “Birliğimiz bünyesinde kadın girişimciler kurulumuz var. Yaklaşık 637 bine yakın kadınımız girişimci olarak bu kurulda faaliyet gösteriyorlar. Ev kadınlarının hem üretime katılması hem de ev ekonomisine katkı sağlanması noktasında bir proje geliştirelim düşüncesi hâsıl oldu. El becerisi olan, evde üretim yapabilen kadınlarımıza da ürettikleri malları satmaları ev ekonomisine katkı sağlamaları için bir proje geliştirdik. Yaklaşık 4-5 büyük internet platformuyla da görüştük.”

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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