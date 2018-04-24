775 milyonluk 3 proje yolda

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
24.04.2018 - 22:28, Son Güncelleme:

775 milyonluk 3 proje yolda

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775 milyonluk 3 proje yolda

İNŞAAT sektöründe 28 yıldır faaliyet gösteren İhlas Yapı yeni projeler için düğmeye bastı. Şirket 775 milyon lira değerinde 3 konut projesi hayata geçireceğini açıkladı.

İhlas Yapı, bugüne kadar yaklaşık 6 bin konut hayata geçirdiği Ispartakule’de ‘Bizimevler 8’ projesine başlarken, Büyükçekmece’de Kale Grubu ile ‘Bizim Evler Güzelce’, Beylikdüzü’nde Kiler GYO ile ‘Marmara Evleri 4’ projelerini inşa edecek. İhlas Yapı Genel Müdür Yardımcısı Recai Akdoğan, Ispartakule’deki Bizim Evler 8’in yaklaşık 110 milyon lira, Büyükçekmece’deki Bizim Evler Güzelce’nin 360 milyon lira ve Beylikdüzü’ndeki Marmara Evleri 4’ün 305 milyon liralık  yatırım değeriyle hayata geçeceğini söyledi.             

Bizim Evler Güzelce Satış Koordinatörü Ahmet Kasım Değerli Bizim Evler Güzelce’de toplam 709 konut ve 111 ticari ünite yer alacağını dile getirdi. Değerli, 2+1 daire fiyatlarının 362 bin liradan başladığını belirtti. Marmara Evleri 4 ve Bizim Evler 8 Satış Koordinatörü Mehmet Erhan Değerli, Beylikdüzü’ndeki Marmara Evleri projesinde 639 daire ve 44 adet dükkanın yer alacağını dile getirdi. Bizim Evler 8 projesinin Kanal İstanbul’a komşu olduğunu söyleyen Değerli, iki blokta 236 daire ve 29 dükkan yer alacağını anlattı. Değerli, başlangıç fiyatlarının Marmara Evleri 4’te 425 bin lira ve Bizim Evler 8’de ise 475 bin lira olduğu bilgisini verdi.

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