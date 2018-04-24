775 milyonluk 3 proje yolda
İNŞAAT sektöründe 28 yıldır faaliyet gösteren İhlas Yapı yeni projeler için düğmeye bastı. Şirket 775 milyon lira değerinde 3 konut projesi hayata geçireceğini açıkladı.
İhlas Yapı, bugüne kadar yaklaşık 6 bin konut hayata geçirdiği Ispartakule’de ‘Bizimevler 8’ projesine başlarken, Büyükçekmece’de Kale Grubu ile ‘Bizim Evler Güzelce’, Beylikdüzü’nde Kiler GYO ile ‘Marmara Evleri 4’ projelerini inşa edecek. İhlas Yapı Genel Müdür Yardımcısı Recai Akdoğan, Ispartakule’deki Bizim Evler 8’in yaklaşık 110 milyon lira, Büyükçekmece’deki Bizim Evler Güzelce’nin 360 milyon lira ve Beylikdüzü’ndeki Marmara Evleri 4’ün 305 milyon liralık yatırım değeriyle hayata geçeceğini söyledi.
Bizim Evler Güzelce Satış Koordinatörü Ahmet Kasım Değerli Bizim Evler Güzelce’de toplam 709 konut ve 111 ticari ünite yer alacağını dile getirdi. Değerli, 2+1 daire fiyatlarının 362 bin liradan başladığını belirtti. Marmara Evleri 4 ve Bizim Evler 8 Satış Koordinatörü Mehmet Erhan Değerli, Beylikdüzü’ndeki Marmara Evleri projesinde 639 daire ve 44 adet dükkanın yer alacağını dile getirdi. Bizim Evler 8 projesinin Kanal İstanbul’a komşu olduğunu söyleyen Değerli, iki blokta 236 daire ve 29 dükkan yer alacağını anlattı. Değerli, başlangıç fiyatlarının Marmara Evleri 4’te 425 bin lira ve Bizim Evler 8’de ise 475 bin lira olduğu bilgisini verdi.
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