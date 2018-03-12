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65 ülkeden ‘mücevher’ için geliyorlar

Hürriyet Haber
12.03.2018 - 22:26 | Son Güncelleme:

UBM Asia’nın Türkiye ofisi olan UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen, dünyanın en büyük beş mücevher fuarından biri olan Istanbul Jewelry Show, 46’ncı kez mücevher sektörünü 22–25 Mart2018 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getirecek.

Uluslararası Alım Heyeti Programı kapsamında, mücevher sektörünün hedef ülkelerinden 1500 kişilik alım heyeti de fuara katılacak.

Etiketler: UBM Asia , CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi , gazetehabereri , Ekonomi
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