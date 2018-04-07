605 konuta 8 bin talep
BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan 605 konuta bir hafta içinde 8 bin başvuru yapıldı.
TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Kayaşehir’de orta gelirli vatandaşlar için ürettikleri 605 konuta olan ilginin, sektörün temsilcileri açısından belirleyici ve yönlendirici olacağını ifade etti. Turan, “Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir” dedi. Turan, öncelikli hedeflerinin dar ve orta gelirli, bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşları kira öder gibi konut sahibi yapmak olduğunu aktardı. Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğinin altını çizen Turan, “Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye’nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor” dedi. İstanbul Kayaşehir’de konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularını 11 Nisan’a kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiğini bildiren Turan, başvuruların tamamlanmasından sonra 25 Nisan’da yapılacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini ifade etti. Satışa sunulan 605 konutun fiyatının 160 bin liradan başladığını belirten Turan, şu bilgileri verdi: “Konutlarımızın taksitleri 677 liradan başlıyor. Konutlarımızın satış işlemleri yüzde 25 peşinat bedeli, 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek.” Turan, kuraya katılım için konut sahibi olmama şartı arandığını da ekledi.
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