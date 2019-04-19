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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Sefer LEVENT
19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

6 ayda bir konferans

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
6 ayda bir konferans

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD Kongresi’nde lobi faaliyetlerini büyüteceklerini, iş dünyası temsilcileri olarak yılda bir defa yaptıkları ortak konferans sayısını ikiye çıkaracaklarını açıkladı. Konferanslar 6 ay arayla Türkiye ve ABD’de gercekleşecek. DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak da ABD ile karşılıklı ticareti 75 milyar dolara çıkarmak için daha çok çalışacaklarını söyledi.

ABD’nin başkenti Washington’da iki gün süren Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council’ın (ATC) 37’nci yıllık konferansı ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kusher’in katıldığı resepsiyon ile sona erdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ortak bir basın toplantısı düzenleyerek konferansı değerlendirdi. TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Kongre’de lobi faaliyetlerini büyüteceklerini, iş dünyası temsilcileri olarak yılda bir defa yaptıkları ortak konferans sayısını artıracaklarını açıkladı. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 20 milyar dolardan 75 milyar dolara çıkartılma hedefini yakalamak için iki ülke iş dünyası arasındaki temas trafiğinin artması gerektiğine dikkat çeken Yalçındağ, “İlişki ve diyalog. Bizim bunları eksik yaptığımız ortada. 2023 yılında ABD ile ticarette 75 milyar dolarlık hacmi yakalayabiliriz. Amerika’da Türkiye karşıtı çok farklı lobiler var. Üstelik milyonlardan da bahsetmiyoruz. Bunlar 300-500 kişidir. Bu mahallenin oyuncusu olmak için bizim de burada bir lobi şirketimiz olmalıydı. Bir senedir lobi şirketi ile çalışıyoruz. Temaslarımız artacak” dedi. Yalçındağ ayrıca 75 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için sektörlerle ilgili rapor hazırlayıp haziran ayında iki başkana sunacaklarını da söyledi.

İKİ KEZ İPTAL EDİLDİ

Konferansı yakın geçmişte iki defa iptal etmek zorunda kaldıklarını bu yüzden de Washington’a gelirken hayli stresli olduklarını belirten Yalçındağ “Planladığımız konferanslar iki tarafın katılma isteksizliğinden dolayı iptal edilmişti. Bugünlerde sorunlarımız olmasına rağmen bu kez aksine iki tarafın da istekli olduğunu gördük. İlgi gerçekten çok yüksekti. Son 15 yılın en yüksek ilgisiyle karşılaştık. Konferansa 700 kişinin üzerinde katılım oldu. Türkiye’den üç bakanımızın üst düzeyde temsili önemliydi. ABD ve Türkiye taraflarında iki Başkanın birlikte belirlediği 75 milyar dolarlık ticaret hedefi sebebiyle bu etkinliğin stratejik önemi arttı” dedi. Yalçındağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrasında yaptığı balkon konuşmasında “En önemli gündem ekonomi olacak” sözünü hatırlatarak “Dolayısıyla biz de TAİK ve iş alemi olarak Washington temaslarında amacımıza ulaştık” dedi. Yalçındağ, Türk işadamları olarak bir iş planı hazırlayarak Türkiye’yi anlatacaklarını ticaret hacminin artırılması noktasında da proaktif bir şekilde çalışacaklarını aktardı.

VERİMLİ TOPLANTILAR

Washington temaslarını değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak ise, “Geçen hafta Cumhurbaşkanımız ile birlikte ABD seyahati öncesinde Rusya’ya gittik. Son zamanlarda çıktığımız seyahatler içinde en memnun olduğumuz görüşmeler gerçekleşti. Türkiye’den 27 firma ile gittik. Başkan Putin ile 2.5 saat geçirdik. Tüm taleplerimizi ve sorunlarımızı anlatma fırsatı bulduk. Oradan ABD’ye geldik. Burada da çok etkili ve verimli görüşmelerimiz oldu” dedi. Olpak ayrıca, Rusya ile 26 milyar dolar olan karşılıklı ticareti 100 milyar dolara, ABD ile 25 milyardan 75 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda iş dünyası olarak önümüzdeki dönemde çok çalışacaklarını ve yeni yöntemlerle bu hedeflere hızla ulaşmayı planladıklarını anlattı.

6 ayda bir konferans

BEYAZ SARAY DEĞER KATTI

BASIN toplantısı sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin hatırlatılması üzerine TAİK Başkanı Yalçındağ, “Beyaz Saray görüşmesi konferansa başka bir değer kattı. Bakan düzeyinde Beyaz Saray’da bir Başkan ile yapılan ilk görüşmeye imza atıldı. Ayrıca Washington’da çok farklı yerlerde görüşmeler de oldu. Aslında buraya gelirken çok umutlu değildim ama şimdi çok ümitliyim. Türkiye ve ABD arasında yaşanan gerginliğin bu aralarda son bulması lazım. Yoksa geri dönülemez zararları olan bir manzara ile karşılaşırız” diye konuştu.

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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