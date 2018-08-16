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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.08.2018 - 01:07, Son Güncelleme:

533 milyon $’lık misilleme

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
533 milyon $’lık misilleme

ABD’ye yönelik Türkiye’den 533 milyon dolarlık misilleme geldi. Türkiye, ABD menşeli 22 ürüne uygulanan ek vergi oranlarını yüzde 100 oranında artırdı. Buna göre alkollü içeceklerin ek vergi oranları yüzde 140’a, otomobillerin yüzde 120’ye, kozmetik malzemelerin ise ek vergisi yüzde 60’a yükseltildi.

BAŞTA otomobil olmak üzere ABD menşeli 22 ürüne 533 milyon dolarlık ek vergi geldi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararla ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanan oranlar yüzde 100 arttırıldı. Karara göre otomobiller için uygulanan ek vergi yüzde 120’ye çıkarıldı. Otomobiller için 21 Haziran’da yüzde 60 ek vergi getirilmişti. Alkollü içkinin vergisi ise haziran ayındaki yüzde 70’in ardından dün yüzde 140’a çıkarıldı. Pirinç için ek vergi yüzde 50, kozmetik için de yüzde 60 oldu.

Türkiye, ABD menşeli yani Amerika’da üretilen ürünlere Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) bildirerek önce 21 Haziran tarihinde ek vergi getirmişti. ABD ile Türkiye arasındaki ek vergi süreci ABD Başkanı Donald Trump’un mart ayında çelik (% 25) ve alüminyuma (%10) getirdiği ek vergi ile başladı. Trump’un bu kararının ardından Türkiye 25 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 22 ürün için ek vergi getirdi. Trump’un geçtiğimiz cuma günü çelik (%50) ve alüminyum (%20) vergilerini iki katına çıkarmasının ardından da Türkiye buna karşılık verdi; 25 Haziran’da getirdiği ek vergileri iki katına çıkardı.

533 milyon $’lık misilleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına karşılık önceki akşam itibarıyla bu ülkeden ithal edilen 22 kalem ürün ithalatında vergi oranlarını iki katına çıkardıklarını belirterek, “Bize uygulanan yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergi yüküyle karşılık verdik. ABD’nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının haklarını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz ve gereken karşılığı derhal vermeye devam edeceğiz”dedi. Pekcan, ABD’nin Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olmasına karşın tek ortak konumunda bulunmadığını belirterek, başka ticari ortaklara, tedarikçilere ve alternatif pazarlara da sahip olduğunu vurguladı. Pekcan, ABD’nin mart ayında Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatına sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek vergi uygulamaya koyduğunu anımsatarak, söz konusu ülkenin bu vergileri 10 Ağustos’ta yüzde 50 ve yüzde 20 olmak üzere iki katına çıkardığını hatırlattı.

İPHONE’U KAPSAMIYOR

Türkiye’nin ek vergi koyduğu 22 ürün arasında elektronik eşyalar, spor malzemeleri ve teknolojik cihazlar bulunmuyor. Çünkü karar sadece ABD menşeli yani Amerika’da üretilen ürünleri kapsıyor. Apple, tüm iPhone modellerini Çin’de ürettiği için bu kapsama girmiyor. Aynı şekilde Nike ve diğer büyük Amerikan markaları da daha ucuz olduğu için ülkelerinin dışında üretiliyor.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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