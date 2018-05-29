50 mağazalı çocuk giyim devi Pamidor iflas etti
Bebek ve çocuk markası Pamidor için mahkeme iflas kararı verdi. İki yıl önce iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvuran 50 mağazalı şirketin kurtarılamayacağına hükmedilerek iflasına yönelik karar çıktı. 100 milyon lira cirosu bulunan Pamidor için verilen iflas kararı sonrası tasfiye süreci başladı.
SAHİPLERİ 25 yıla yakın bir süredir tekstil sektöründe olan Pamidor Mağazacılık Hizmetleri Tic. Limited Şirketi, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca iki yıl önce mahkemeye başvurdu. Şirket adına yapılan başvuruda, iflas erteleme kararı verilmesi durumunda, faaliyetlerin daha etkin bir biçimde sürdürülebileceği kaydedildi.
KAYYUM DENETİMİNDEYDİ
Davayı ele alan İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete kayyum ataması yaptı. Şirket yönetiminin aldığı kararlar, kayyum denetimine tabi oldu.
İFLAS KARARI ÇIKTI
Tedbir kararı sonrası şirketin iflas erteleme davası esastan görülmeye başlandı. 2 yıla yakın süren yargılama sonrası mahkeme kararını 23 Mayıs günü verdi. İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı sonrası şirketin tasfiyesi için dosya İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesine gönderildi.
50 MAĞAZASI VARDI
Ağustos 2008’de ilk Pamidor mağazası İzmir’de açıldı. Zamanla açılan mağaza sayısı arttı. Hali hazırda, Pamidor’un biri yurtdışında toplam 50 mağazası bulunuyor.
TEMELİ 25 YIL KADAR ÖNCE ATILDI
Pamidor’un sahibi Ahmet Sevim, 25 yıla yakın bir süredir tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir isim. 1994 yılında, İstanbul Gültepe’de ihraç fazlası tekstil ürünleri satmaya başlayan Sevim, 2000’li yılların ortasından itibaren markalaşmaya ağırlık verdi. Konu ile ilgili şirket sahibi Ahmet Sevim’e ise ulaşılamadı. Şirketin web sitesinin de kapandığı anlaşıldı.
Pamidor kısa süre önemli bir büyüme yakalamıştı. Şirket sahibi Ahmet Sevim üç yıl önceki açıklamasında "5 yıl içinde ciroyu 500 milyon liraya çıkaracağız" demişti.
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