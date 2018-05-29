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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
29.05.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

50 mağazalı çocuk giyim devi Pamidor iflas etti

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
50 mağazalı çocuk giyim devi Pamidor iflas etti

Bebek ve çocuk markası Pamidor için mahkeme iflas kararı verdi. İki yıl önce iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvuran 50 mağazalı şirketin kurtarılamayacağına hükmedilerek iflasına yönelik karar çıktı. 100 milyon lira cirosu bulunan Pamidor için verilen iflas kararı sonrası tasfiye süreci başladı.

SAHİPLERİ 25 yıla yakın bir süredir tekstil sektöründe olan Pamidor Mağazacılık Hizmetleri Tic. Limited Şirketi, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca iki yıl önce mahkemeye başvurdu. Şirket adına yapılan başvuruda, iflas erteleme kararı verilmesi durumunda, faaliyetlerin daha etkin bir biçimde sürdürülebileceği kaydedildi.

KAYYUM DENETİMİNDEYDİ
Davayı ele alan İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete kayyum ataması yaptı. Şirket yönetiminin aldığı kararlar, kayyum denetimine tabi oldu.

İFLAS KARARI ÇIKTI
Tedbir kararı sonrası şirketin iflas erteleme davası esastan görülmeye başlandı. 2 yıla yakın süren yargılama sonrası mahkeme kararını 23 Mayıs günü verdi. İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı sonrası şirketin tasfiyesi için dosya İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesine gönderildi.

50 MAĞAZASI VARDI
Ağustos 2008’de ilk Pamidor mağazası İzmir’de açıldı. Zamanla açılan mağaza sayısı arttı. Hali hazırda, Pamidor’un biri yurtdışında toplam 50 mağazası bulunuyor.

TEMELİ 25 YIL KADAR ÖNCE ATILDI
Pamidor’un sahibi Ahmet Sevim, 25 yıla yakın bir süredir tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir isim. 1994 yılında, İstanbul Gültepe’de ihraç fazlası tekstil ürünleri satmaya başlayan Sevim, 2000’li yılların ortasından itibaren markalaşmaya ağırlık verdi. Konu ile ilgili şirket sahibi Ahmet Sevim’e ise ulaşılamadı. Şirketin web sitesinin de kapandığı anlaşıldı.

50 mağazalı çocuk giyim devi Pamidor iflas etti

Pamidor kısa süre önemli bir büyüme yakalamıştı. Şirket sahibi Ahmet Sevim üç yıl önceki açıklamasında "5 yıl içinde ciroyu 500 milyon liraya çıkaracağız" demişti.

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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