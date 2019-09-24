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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.09.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

50 bin turist Yunanistan'da mahsur kaldı

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50 bin turist Yunanistan'da mahsur kaldı

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası Yunanistan'ın turizminde 500 milyon avroya varan zarara yol açtı.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası nedeniyle Yunanistan'da 50 binin üzerinde turist mahsur kaldı.

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, Thomas Cook'tan tatil paketi satın alan ve halen ülkede bulunan yaklaşık 50 bin turistin ülkelerine gönderilmeleri için bakanlıkta kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.

İngiliz operatör şirketinin iflası dolayısıyla ortaya çıkan sorunların aşılması için kendisinin ve bakanlık yetkililerinin ilgili tüm taraflarla irtibat halinde bulunduğu belirten Theoharis, ülkede mahsur kalan turistlerin gönderilmesi için çalışmaların başladığını, 3 gün içinde en az 22 bin turistin ülkelerine gönderilmesinin planlandığını ifade etti.

Yunanistan Turizm İşletmeleri Birliğinden (SETE) yapılan açıklamada, Thomas Cook'un iflasının Yunanistan'ın turizm piyasasında 500 milyon avroya varan zarara neden olduğunu belirterek, hükümete bu konuda acil önlem çağrısında bulundu.

Yunanistan'da mahsur kalan ve ülkelerine dönmeyi bekleyen İngiliz turistlerin büyük bölümü Korfu, Zakintos ve Girit adalarında bulunuyor.

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