5 Aralık altın fiyatları piyasa verileri...Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları üzerinden yatırımlarını değerlendirecek olan birçok kişi, günün ilk saatlerinde araştırmalarına başladı. Son 5 günde 11 lira artış gösteren gram altın fiyatları, alım ya da satım yapmak isteyenlerin de gündeminde yer aldı. Peki, 5 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün ilk saatlerinden altın fiyatları bilgisi
Altın fiyatları, son 5 günde gösterdiği 11 liralık artışın ardından birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. En değerli yatırım araçları arasında yer alan altın, anlık dalgalanmaları ile en çok takip edilen enstrümanlar arasında yer alıyor. İşte, 5 Aralık Çarşamba gününe dair altın fiyatları bilgisi
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 5 Aralık 2018 Çarşamba günü 355 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 215 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.434 liradan alınıp 1.448 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 711 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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