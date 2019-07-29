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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
29.07.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

45 yıllık rüya sona erdi... Hizmete açıldı, o süre 30 dakikaya düştü

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45 yıllık rüya sona erdi... Hizmete açıldı, o süre 30 dakikaya düştü

Zonguldak’ta 1974 yılında yapımı programa alınmasına rağmen bir türlü bitirilemeyen 36 kilometrelik duble yolun yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Zonguldak-Ereğli karayolunun yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. 1974 yılında programa alınan yol bu süreçte görev yapan hükumetler tarafından bir türlü bitirilemedi. 2001 yılında ihalesi yapılan fakat yüklenici firmaya verilen 15 yıllık süre nedeniyle ağır aksak ilerleyen yolun yapımı 2017 yılında yolun yeniden ihaleye çıkması sonrasında 2 yılda tamamlandı. Tüneller, viyadükler ve köprülerin yer aldığı yol zorlu arazi koşullarına rağmen, AK Parti hükumeti döneminde 2 yılda bitirildi.

45 yıllık rüya sona erdi... Hizmete açıldı, o süre 30 dakikaya düştü
AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır Düzce-Ereğli yolundan sonra Ereğli-Zonguldak karayolunun yapımının tamamlanarak halkın hizmetine açılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Çakır gazetecilere yaptığı açıklamada “1974 yılında başlayan Ereğli-Zonguldak yol çalışmaları 2002 AK Parti iktidarında öncesinde 15 yıllığına ihale edilmişti. Yaşanan gecikmelerin en büyük sebebi 15 yıllık sürenin eski ihale şartnamesine göre verilmiş olması.
45 yıllık rüya sona erdi... Hizmete açıldı, o süre 30 dakikaya düştü
Bu sürenin tamamlanmasından sonra hızlı bir şekilde hükumetimizin ihaleye çıkarmasıyla yaklaşık 2-2,5 yıl gibi bir süre zarfında zorlu bir coğrafya olmasına rağmen yolu bugün tamamlamış oluyoruz. 36 kilometre olan Ereğli-Zonguldak yolu vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşımızın bizden önemli derecede beklediği bir yoldu. Bu hizmeti de vatandaşımızın hizmetine sunmuş olduk. Ereğli-Düzce yolu o günün şartlarında 612 trilyon liraya mal olan bir yoldu. 9 tünelli Avrupa standartlarında kaliteli bir yol oldu.
45 yıllık rüya sona erdi... Hizmete açıldı, o süre 30 dakikaya düştü
AK Parti iktidarında hemen ihale edilip başlanılan ve kısa bir süre zarfında bitirilen bir yoldu. Ama dediğimiz gibi Ereğli-Zonguldak yolu bizden önce ihale edildiğinden dolayı gecikmeler yaşandı. Burayı da hemen uygun bir süre zarfında ihale edip tamamladık. Birde Ereğli-Devrek yolumuz var. Ereğli-Çaylıoğlu yolu arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ekim- Kasım ayı gibi inşallah oranında asfaltlanarak Ereğli-Çaylıoğlu arasının vatandaşımızın hizmetine sunulması planlanıyor. Bir yandan da çevre yolu zemin etüt çalışması başlatıldı. Önümüzde ki süreçte bakanlığımızın uygun gördüğü bir zamanda ihaleye çıkarılacak ve böylelikle de bölgemizin tam anlamıyla bütün yolları bitirilip vatandaşımızın hizmetine sunulacak” dedi.
45 yıllık rüya sona erdi... Hizmete açıldı, o süre 30 dakikaya düştü
Hizmete açılan Ereğli-Zonguldak yolu daha önce yaklaşık 1 saatte kat edilirken, yolun yapımının tamamlanması ile birlikte bu süre 30 dakikaya düştü.

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