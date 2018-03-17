40 yıllık İHE yeni fabrika için 26 milyon TL borçlanacak

1978 yılında Edirnekapı’da İstanbullulara ucuz ekmek temin etmek amacıyla kurulan İHE, binası ve içindeki makine ve

teçhizatı ekonomik ömrünü tamamladığı, fabrikasının bulunduğu arazi büyüklüğü olarak da yeni düşünülen üretim sistemine uygun olmadığı gerekçesiyle fabrikayı Hadımköy’e taşımaya tarar verdi.

Yeni fabrikayla ilgili proje, Ak Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan tarafından, önceki gün İBB Meclis kürsüsünden tanıtıldı.

Başalan’ın verdiği bilgiye göre, Hadımköy’de teknolojik özellikleri yüksek yeni bir fabrika kurma çalışmalarına başlayan İHE’nin yeni kuracağı fabrikanın boyu 300 metre, genişliği 100 metre, toplam kapalı alan 30 bin metrekare olacak. Yeni fabrikada Türkiye’de bir ilk olarak, tüm ürünlerde geleneksel ekşi maya kullanılacak ve uzun fermentasyon yapılarak en sağlıklı en besleyici ekmekler üretilecek.

Bu kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi ile “Geleneksel Ekşi Hamur Ekmeği Üretimine yönelik Teknolojik Özellikleri Yüksek Yerli ve Milli Ticari Starter Kültür Üretimi” konulu TÜBİTAK projesine başlandı.

Cebeci ve Cevizli fabrikalarında kurduğu 2 adet Ar-Ge merkezinde çalışmalarını sürdüren İHE’nin, Hadımköy sınırları içerisinde yapımına başladığı fabrikada ilk etapta 3 hat alımı yapacak. İhtiyaca göre hat sayısı ileride arttırılabilecek.

İHE, söz konusu fabrika için, Silo ve Dozajlama Ünitesi, Ekşi Maya/Ön Ekşi Üretim Ünitesi, Hamur Yoğurma (Mikser) Ünitesi, Hamur Şekillendirme (Laminasyon) Ünitesi, Mayalama Ünitesi ve Endüstriyel Tip Tünel Fırın Ünitesi alacak.

CHP’Lİ HAKKI SAĞLAM: BORÇLANMAYA İHTİYAÇ YOK

Karara itiraz eden CHP’li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, Türkiye’de bu üniteleri yapan en az 10 firma olduğunu ifade edip, yaklaşık 230 milyon hasılat yapan İHE’nin, borçlanmaya ihtiyacı olmadığını savundu.

Halk Ekmek’in gramajının düşürülerek gizli zam yapıldığını ileri süren Sağlam, “Bu borçlanma halkın daha ucuz ekmek yemesi değil, halkın sırtına yüktür. Nihayet bir tane fabrika yapıyorsunuz. Daha yapıp yapmayacağınızı da bilemiyoruz. Biz bu Meclis’te2010 tarihinde bir karar aldık. Halk Ekmek ihtiyacı karşılamıyor diyerek, Cebeci’de boş alan var dedik, oy birliğiyle geçirdik. Cebeci’de fabrikaya benzer bina var mı. Ne oldu da bugün yeniden başkasına geldi. Bizim 2018 yılı bütçemiz 49 milyon. Bir fabrika yapamıyor, 26 milyon lira borçlanıyorsunuz. Bu borçlanma doğru değil. Kaynakları doğru kullanırsanız, bu borçlanmaya ihtiyaç kalmaz” diye konuştu.