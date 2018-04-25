40 yıldır ‘hava’ dan kazanıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
25.04.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

40 yıldır ‘hava’ dan kazanıyor

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40 yıldır ‘hava’ dan kazanıyor

Endüstrinin her alanında yararlı iş yapmak isteyen şirketler, sıkıştırılmış hava içine depolanan enerjiyi kullanan pnömatik sistemden yararlanıyor. 40 yıldır sıvama, bükme, kenetleme, çakma, delme gibi işlemler yapan endüstrilere hizmet veren Uzay Makina, onlara sattığı ürünler sayesinde ‘hava’dan para kazanıyor.

“Endüstriyel sistemlerde pnömatiğin kullanılmadığı alan yok gibidir” diyen Uzay Makina Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Elbe, “Bu yıl 40’ncı yılımızı kutluyoruz. Temsilciliğini yaptığımız Aignep Bonesi, Fimet FG Line, DPC, Nostrali ve Chiavette Unificate gibi dünyanın en önemli markalarının yanı sıra, İmalatını yaptığımız ürünlerin çeşitliğini artırıp, müşteri potansiyelimizi yükselttik. ELBE Pnömatik İmalat ile yeni yerimizde daha geniş bir alanda hizmetimize devam ediyoruz” diye ekliyor.

 Çalışanlarını kendisi eğitiyor

Hizmet verdikleri alanda yetişmiş eleman bulmakta sıkıntı yaşamaktan yakınan Elbe, “Yanlış yaparak müşterilerimizi kaybetmemek için elemanlarımızı kendimiz yetiştirmek zorunda kaldık.

Çalışma arkadaşlarımızın meslek hayatlarına katkı sağlamak ve ürün kalitemizin güvenilirliğine gölge düşürmemek adına, bünyemizde oluşturduğumuz özel kurslarda eğitimlerimize devam ediyoruz. Endüstri meslek okullarıyla iş birliği yaparak öğrencilere katkı sağlayan, teknolojik yenilikleri takip ederek, müşterilerimizi dünya standartlarında ürünlerle buluşturuyoruz.

Çalışanlarımıza da satış arttırma ve öfke kontrolü, zaman yönetimi, takım oyuncusu olmak gibi konularda eğitim veriyoruz” diyor.

 “İnanmadığımız konuda kimseye söz vermiyoruz. Müşteriyi küçümsemeyip, asla onu ihtiyacı olmayan şeye yönlendirmiyoruz” diyen Nurhan Elbe, Uzay Makina’nın iş kültürünü şöyle özetliyor: “Tüm işlerimizi ‘Tedarikte Doğru Adres’ sloganımıza uygun olarak yapıyoruz. Bu yüzden 40 yıldır sürekli büyüyoruz.

Yaptığımız araştırmalar sonucu kalitesinden emin olduğumuz marka ve ürünleri Türkiye’de kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. ELBE adı altında imalatımızı, satış yaptığımız alanlardan ayıran, 40 yıllık sektörel tecrübesiyle kemikleşen profesyonel ve kurumsal yönümüzü gelişen teknolojiyle ilişkilendirerek sürekli kendimizi yeniliyoruz."

 

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