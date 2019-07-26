4.5 yıl sonra ilk indirim!

MURAT Uysal’ın Merkez Bankası başkanı olarak katıldığı ilk Para Politikası Kurulu’nda (PPK) faizler beklentinin üzerinde 425 baz puan indirildi. Uysal başkanlığında dün toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19.75’e düşürdü. Başkan Uysal ile 4.5 yıl sonra ilk kez Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’ndan faiz indirimi kararı çıkmış oldu. PPK sonrası yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini gösterdiği belirtilerek, “Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği; enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir” denildi.

Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetin zayıflaması ve enflasyona dair aşağı yönlü risklerin belirginleşmesiyle gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici para politikası adımları atma olasılığının güçlendiğine değinilen açıklamada, “Bu durum, gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir” denildi.

ENFLASYON DÜŞECEK

Enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, “Yılın ikinci çeyreğinde enflasyon işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarındaki yavaşlamanın da katkısıyla belirgin bir düşüş sergilemiştir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun 2019 Nisan Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir” denildi. PPK açıklamasının son kısmında parasal sıkılık düzeyinin enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceği belirtildi. PPK açıklamasının son kısmı “temkinli” duruş olarak kabul edilirken, bazı uzmanlar da yeni faiz indirimi sinyali olarak gördü.

DÜŞÜŞÜN SÜREKLİLİĞİ

Açıklamanın son kısmı şöyle: “Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.”

GÖZLER KREDİ FAİZLERİNDE



MERKEZ Bankası kararının etkilerinin kredi faizlerine yansıyıp yansımayacağı beklenecek. Şimdiye kadar 300 baz puanlık indirimi dikkate alındığı belirtiliyordu. 425 puanlık indirimin kredi faizlerindeki etkisinin ne olacağı ise önümüzdeki günlerde görülebilecek. Merkez Bankası verilerine göre 12 Temmuz itibariyle ihtiyaç kredileri faiz oranı yüzde 27.62, taşıt kredilerinde yüzde 27.67, konut kredilerinde yüzde 21.36 ve ticari kredilerde de yüzde 25.43 düzeyinde bulunuyor. İhtiyaç kredilerinde 12 Nisan’da yüzde 25.41 olan faiz oranı, 10 Mayıs’ta yüzde 28.31, 14 Haziran’da yüzde 29.66 oldu. 5 Temmuz haftasında yüzde 28.32’ye gerilerken, 12 Temmuz haftasında da yüzde faiz yüzde 27.62’ye geriledi. Taşıt kredileri ise faiz 12 Nisan’da yüzde 24.72’ydi. 14 Haziran’da yüzde 29.16 olurken, 5 Temmuz’da yüzde 28.14’e, 12 Temmuz’da da yüzde 27.67’ye düştü. Ticari kredilerde de 12 Nisan’da yüzde 24.92 olan faiz, 12 Temmuz haftasında yüzde 25.43’e geriledi.

ENFLASYON % 14.6’NIN ALTINA GELEBİLİR

PPK açıklamasında enflasyona ilişkin bir tahmin de verildi. Güncel tahminlerin yıl sonu itibariyle 2019 Nisan Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret ettiği vurgulandı. Nisan Enflasyon Raporu’nda yıl sonunda enflasyon yüzde 14.6 olarak tahmin edilmişti. Aynı tahmin 2019 Ocak Enflasyon Raporu’nda da aynı şekilde tahmin edilmişti. Yılın üçüncü enflasyon raporu 31 Temmuz tarihinde açıklanacak. Yeni başkan Murat Uysal’ın ilk basın toplantısı olacak. Yıl sonu enflasyon tahmini de bu toplantıda açıklayacak.