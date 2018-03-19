4.5 milyar ton hafriyat 25 yÄ±lda taÅŸÄ±nÄ±r

KantarcÄ±, alternatif Ã‡ED raporunda Ã¶zetle ÅŸu noktalara dikkat Ã§ekti:

- Karadeniz-Marmara Denizi arasÄ±nda bir kanal ile Sovyet Rusya-Bulgar akÄ±nÄ±nÄ± durdurmak dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi, 1950 ABD planÄ±dÄ±r. Ancak bu plandan, TÃ¼rk akÄ±nlarÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in MS 512â€™de yapÄ±lan Anastasius (Anasthase) Suru (F. Dirimtekin 1948) gibi etkisiz ve Ã§ok pahalÄ± olacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek vazgeÃ§ilmiÅŸtir.

- KanalÄ±n 35 kilometrelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 2.1 milyar metrekÃ¼p materyal kazÄ±lacaÄŸÄ±; bunun kabarmasÄ±yla 3.6- 4.5 milyar tona ulaÅŸacaÄŸÄ± hesaplanmaktadÄ±r. RaylÄ± sistem kullanÄ±lsa bile bu miktarda materyalin taÅŸÄ±nmasÄ± 22 ila 25 yÄ±l sÃ¼rer.

- KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece GÃ¶lÃ¼nde yapÄ±lacak derinleÅŸtirme kazÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±kacak dip Ã§amuru (115 milyon mÂ³) can Ã§ekiÅŸmekte olan Marmara Denizini balÄ±k yaÅŸayamaz duruma getirir.

- Ä°stanbulâ€™da BoÄŸaziÃ§i yerleÅŸimlerini akaryakÄ±t tankeri kazalarÄ±ndan (yangÄ±n) korumak iÃ§in aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± belirtilen kanalÄ±n Ã§evresinde milyonluk kentler planlanmaktadÄ±r. Kanaldan geÃ§irilmesi hayal edilen akaryakÄ±t tankerlerinin kazalara aÃ§Ä±k olduÄŸu hesaba katÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ã‡Ä±kacak bir yangÄ±n, doÄŸalgaz veya amonyak tankerinin patlamasÄ±yla insanlar Ã¶lecek, kanal kullanÄ±lamaz hale gelecek,Â Ã§evresindeki yerleÅŸim alanlarÄ±nÄ± yakÄ±p yok edecektir. .

- Kanal Ã§evresinde kuzeyde Durusu GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n doÄŸusunda 9 bin hektar, SazlÄ±dere BarajÄ± Ã§evresinde 25 bin hektar ve KÃ¼Ã§Ã¼k Ã‡ekmece GÃ¶lÃ¼ Ã§evresinde 4 bin 400 hektar alan yerleÅŸime aÃ§Ä±lacak. BÃ¶ylece orman, otlak ve tarÄ±m alanÄ±, temiz iÃ§me suyu Ã¼retimi yok olacak.

- GÃ¼Ã§lÃ¼ bir depremde kanalÄ±n ana yapÄ±sÄ±nda ve yat limanlarÄ±nÄ±n temel yapÄ±larÄ±nda Ã§Ã¶kme, burulma, yanal kaymalar sonucunda oluÅŸacak Ã§atlamalar ile buradan deniz suyu sÄ±zmalarÄ± Ã¶nlenemez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hÄ±zÄ± 400-800 mÂ³/snâ€™lik bir debi ile nehir gibi (BoÄŸaziÃ§iâ€™ndeki akÄ±ntÄ±!) akan suyun bir kapak sistemi ile kesilmesi, kanalÄ±n kurutulup, Ã§atlaklarÄ±n bulunmasÄ± ve onarÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Eosen Ã§atlaklÄ± kireÃ§ taÅŸÄ± arazisinde kanalda oluÅŸacak Ã§atlaklardan sÄ±zacak deniz suyunun yaratacaÄŸÄ± yer altÄ± suyu tuzlanmasÄ±nÄ±n boyutlarÄ± da kestirilemez.