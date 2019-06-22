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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.06.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

3600 ek gösterge için Bakan Soylu'dan son durum açıklaması

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3600 ek gösterge için Bakan Soylu'dan son durum açıklaması

Bir süredir vatandaşların yakından takip ettiği 3600 ek gösterge için son durum açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, 3600 ek gösterge için ihtiyaç olduğunu, çalışma maaşları ile emekli maaşları arasında fark olduğunu ifade ederek, 3600 ek gösterge süreci hakkında bazı detaylara yer verdi. İşte, 3600 ek gösterge için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ve son durum

3600 ek gösterge için çalışanların beklentileri devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan konuyla ilgili bazı açıklamalar geldi.
Bakan Soylu, TV100'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi:

"3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz."

AK PARTİ'DEN "EK GÖSTERGE" AÇIKLAMASI

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiklerini aktaran Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge çalışmalarının da en kısa sürede yasal olarak hayata geçeceğini dile getirdi.

TBMM'YE DİLEKÇE YAĞIYOR

TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuruda bulunan memurlar dilekçelerinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılarak, "ek gösterge mağduriyeti"nin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Bazı basın yayın organlarında öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri ile bu mesleklerden emekli olanların ek göstergesinin 3600'e çıkarılacağı yönünde haberler yayımlandığı hatırlatılan dilekçelerde, "Uygulamadaki ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı, siyasi partilerce yazılı ve görsel basın aracılığıyla seçim vaatleri olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda ek göstergesi 3000 ve altında olan tüm memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinin aynı oranda arttırılması yönünde bir an önce yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz." talepleri yer aldı.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda bir bilgi yok. Konuya dair detaylar geldikçe haberlerimizden paylaşacağız.

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