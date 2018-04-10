32 ülkeye bornoz giydiriyor

ALMANYA’dan Amerika’ya, İngiltere’den Fransa’ya, Irak’tan Katar’a kadar dünyanın birçok ülkesine ev tekstil ürünleri ihracatı yapan Denizlili firmalar bugün tasarım ve Ar-Ge yatırımları ile de öne çıkıyor. 40 yıl önce kurulan Sümaş Tekstil bugün 2’nci kuşağın dümene geçmesiyle birlikte 2008 yılında kurduğu Cottonbox markasıyla bu alanda yatırımları arttırıyor. Bugün 32 ülkede 200’den fazla noktada ev tekstili ürünlerinin satıldığını anlatan Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Tasarımlarımız ile coğrafyalar arası ortak bir beğeni algısı oluşturuyoruz. Dünyada markalaşma hedefimiz doğrultusunda tasarım en öncelikli alanımız” dedi.

YÜZDE 20 BÜYÜME HEDEFİ

Nuri Turgut, markanın kuruluşunu ve büyüme hikayesini şöyle anlattı: “Markalaşmanın uzun vadede çok büyük bir değer yaratacağı ilkesi ile hareket ediyoruz. 50 milyon TL’yi aşan ciro hacmimiz, yüzde 24’lük büyüme oranımız ve ihracat oranlarımızdaki yüzde 20’lik artışla sektörde önemli bir noktaya ulaştık. Ana hedefimiz mağazalaşarak büyümek. 2018 yılında yüzde 20 büyüme hedefi ön görüyoruz. Denizli, ev tekstili sektörüne hizmet eden çok büyük bir havuz, iplik, baskı-boya ve dokuma fabrikaları tüm paydaşlara hizmet veriyor. Tekstil çok zahmetli ve emek isteyen bir iş. Yarım kiloluk bir tekstil ürününde 100 milyonun üzerinde pamuk lifi var. Ürünlerimiz ortağı olduğumuz Gölteks dokuma fabrikasında dokunuyor, baskı-boyaları gerçekleşiyor. Burada 100 kişi istihdam ediliyor. Sümaş Tekstil’de son kalite kontrolleri yapılıyor, dikiliyor, ütüleniyor ve paketleniyor. Sümaş Tekstil bünyesinde 150 kişi istihdam ediyoruz.”

EN ÖNEMLİ PAZARLAR

Türkiye’de 800’ün üzerinde satış noktası ile tüketiciye ulaştıklarını söyleyen Nuri Turgut, şöyle devam etti: “Balkanlar’dan Avrupa’ya, Kafkaslar’dan Ortadoğu’ya geniş bir ihracat hacmine sahibiz. Üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz. Üretimdeki ihracat payımızı yüzde 50’ye çıkarmayı ve yetkili satıcılar aracılığı ile birçok ülkede mağazalaşarak büyümeyi hedefliyoruz. Yurtdışında İran, Tunus ve Rusya gibi ülkeler başta olmak üzeri 25 ülkede konsept mağazalarımız bulunuyor. 32 ülkede 200’ün üzerinde satış noktası ile hizmet veriyoruz. Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk gibi ülkeler en önemli pazarlarımız. 80 milyonun üzerindeki nüfusu ile gelişime açık bir pazar olan İran’da 5’inci mağazamızı Mashad’da açtık. Bölgede ev tekstilinin güçlü ve iddialı markalarından biriyiz. Kuzey Avrupa’da pazara Estonya ile giriş yaptı. Bölgedeki hedef pazarlarımız arasında Danimarka, Finlandiya ve İsveç gibi İskandinav ülkeleri yer alıyor.”

İSTİHDAMIN YÜZDE 81’İ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE

ÜRÜN gamında birçok farklı çeşidin bulunduğunu söyleyen Nuri Turgut, “Yetişkin, bebek ve çocuk nevresim takımları, pike setleri, yatak örtüsü setleri, çeyiz grupları ve banyo grupları üretiyoruz. İlkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda 2 kez koleksiyon hazırlıyoruz. Tasarımlarımız ile coğrafyalar arası ortak bir beğeni algısı oluşturuyoruz. Coğrafi özellikleri, bitki örtüsü ve iklim faktörleri ile pamuk bitkisi için elverişli bir yaşam bölgesi olan Denizli, pamuklu ev tekstili üretiminde dünyanın sayılı şehirlerinden biri olarak haklı bir üne kavuşmuştur. İstihdamın yüzde 81’inin tekstil sektörünün oluşturduğu Denizli’de genel ihracatın yüzde 74’ünü yine tekstil sektörü karşılıyor” dedi.