32 ülkeye bornoz giydiriyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
10.04.2018 - 01:43, Son Güncelleme:

32 ülkeye bornoz giydiriyor

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32 ülkeye bornoz giydiriyor

Yaklaşık 40 yıl önce Denizli’de kurulan Sümaş Tekstil, bugün 2’nci kuşağın başa geçmesiyle ev tekstilinde tasarım yatırımlarını arttırdı. Cottonbox markasını kurduklarını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Bornozdan nevresim takımana kadar birçok farklı ürün ile markalaşma yoluna gittik. Bugün 32 ülkede ev tekstili ürünlerimiz satılıyor” şeklinde konuştu.

ALMANYA’dan Amerika’ya, İngiltere’den Fransa’ya, Irak’tan Katar’a kadar dünyanın birçok ülkesine ev tekstil ürünleri ihracatı yapan Denizlili firmalar bugün tasarım ve Ar-Ge yatırımları ile de öne çıkıyor. 40 yıl önce kurulan Sümaş Tekstil bugün 2’nci kuşağın dümene geçmesiyle birlikte 2008 yılında kurduğu Cottonbox markasıyla bu alanda yatırımları arttırıyor. Bugün 32 ülkede 200’den fazla noktada ev tekstili ürünlerinin satıldığını anlatan Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Tasarımlarımız ile coğrafyalar arası ortak bir beğeni algısı oluşturuyoruz. Dünyada markalaşma hedefimiz doğrultusunda tasarım en öncelikli alanımız” dedi.

YÜZDE 20 BÜYÜME HEDEFİ

Nuri Turgut, markanın kuruluşunu ve büyüme hikayesini şöyle anlattı: “Markalaşmanın uzun vadede çok büyük bir değer yaratacağı ilkesi ile hareket ediyoruz. 50 milyon TL’yi aşan ciro hacmimiz, yüzde 24’lük büyüme oranımız ve ihracat oranlarımızdaki yüzde 20’lik artışla sektörde önemli bir noktaya ulaştık. Ana hedefimiz mağazalaşarak büyümek. 2018 yılında yüzde 20 büyüme hedefi ön görüyoruz. Denizli, ev tekstili sektörüne hizmet eden çok büyük bir havuz, iplik, baskı-boya ve dokuma fabrikaları tüm paydaşlara hizmet veriyor. Tekstil çok zahmetli ve emek isteyen bir iş. Yarım kiloluk bir tekstil ürününde 100 milyonun üzerinde pamuk lifi var. Ürünlerimiz ortağı olduğumuz Gölteks dokuma fabrikasında dokunuyor, baskı-boyaları gerçekleşiyor. Burada 100 kişi istihdam ediliyor. Sümaş Tekstil’de son kalite kontrolleri yapılıyor, dikiliyor, ütüleniyor ve paketleniyor. Sümaş Tekstil bünyesinde 150 kişi istihdam ediyoruz.”

EN ÖNEMLİ PAZARLAR

Türkiye’de 800’ün üzerinde satış noktası ile tüketiciye ulaştıklarını söyleyen Nuri Turgut, şöyle devam etti: “Balkanlar’dan Avrupa’ya, Kafkaslar’dan Ortadoğu’ya geniş bir ihracat hacmine sahibiz. Üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz. Üretimdeki ihracat payımızı yüzde 50’ye çıkarmayı ve yetkili satıcılar aracılığı ile birçok ülkede mağazalaşarak büyümeyi hedefliyoruz. Yurtdışında İran, Tunus ve Rusya gibi ülkeler başta olmak üzeri 25 ülkede konsept mağazalarımız bulunuyor. 32 ülkede 200’ün üzerinde satış noktası ile hizmet veriyoruz. Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk gibi ülkeler en önemli pazarlarımız. 80 milyonun üzerindeki nüfusu ile gelişime açık bir pazar olan İran’da 5’inci mağazamızı Mashad’da açtık. Bölgede ev tekstilinin güçlü ve iddialı markalarından biriyiz. Kuzey Avrupa’da pazara Estonya ile giriş yaptı. Bölgedeki hedef pazarlarımız arasında Danimarka, Finlandiya ve İsveç gibi İskandinav ülkeleri yer alıyor.”

 

İSTİHDAMIN YÜZDE 81’İ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE

ÜRÜN gamında birçok farklı çeşidin bulunduğunu söyleyen Nuri Turgut, “Yetişkin, bebek ve çocuk nevresim takımları, pike setleri, yatak örtüsü setleri, çeyiz grupları ve banyo grupları üretiyoruz. İlkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda 2 kez koleksiyon hazırlıyoruz. Tasarımlarımız ile coğrafyalar arası ortak bir beğeni algısı oluşturuyoruz. Coğrafi özellikleri, bitki örtüsü ve iklim faktörleri ile pamuk bitkisi için elverişli bir yaşam bölgesi olan Denizli, pamuklu ev tekstili üretiminde dünyanın sayılı şehirlerinden biri olarak haklı bir üne kavuşmuştur. İstihdamın yüzde 81’inin tekstil sektörünün oluşturduğu Denizli’de genel ihracatın yüzde 74’ünü yine tekstil sektörü karşılıyor” dedi.

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