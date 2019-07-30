30 Temmuz çeyrek altın fiyatları! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Yeni günün başlamasıyla birlikte, altın fiyatlarının güne düşüşle mi yoksa yükselişle mi başladığı, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Dalgalı bir grafik seyreden altın fiyatlarının 30 Temmuz'da ne kadardan işlem gördüğü, sabahın ilk saatlerinden beri yoğun şekilde ilgiyle takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
30 Temmuz Salı gününün başlamasıyla birlikte özellikle altının gram fiyatı ve çeyrek altının son durumuna yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, piyasalarda güncel altın fiyatlarında son durum...
30 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları güne düşüş trendiyle başladı. 30 Temmuz'da altının gram fiyatı 256,93 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altının satış fiyatı 416,46 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Fiyatı ve son durumu merak edilen bir diğer altın türü ise Cumhuriyet altını; piyasalardan 1.703 TL'ye alınan Cumhuriyet altını, 1.728 TL seviyelerinde satılıyor.
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