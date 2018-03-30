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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
30.03.2018 - 09:11, Son Güncelleme:

Dolar düşüşe geçti

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Dolar düşüşe geçti

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 3,94, euro 4,86 seviyesinden işlem görüyor.

Son dönemde benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL'nin dün başlayan değer kazancı devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,94 seviyesinden işlem görüyor. Dolar geçen hafta 4,0375 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

Euro/TL de 4,86 düzeyinde hareket ediyor.

Türkiye geçen yıl yüzde 7,4 büyüyerek son 4 yılın en hızlı büyümesini kaydetmişti. Büyüme verisi sonrası dolarda düşüş hızlandı.

YEN KARŞISINDA DÜŞÜŞE HAZIRLANIYOR

Yen, Japonya'da teşvik politikalarının sonua gelindiğine yönelik spekülasyonun etkisiyle dolar karşısında 2016 yılından bu yana en en güçlü çeyreklik kazancını kaydetmeye hazırlanıyor.

Küresel hisse senedi piyasalarında kargaşa zamanında artan güvenli liman talebi de yeni destekliyor.

Dolar/yen paritesi Cuma günkü işlemlerde yüzde 0.2 düşerek 106.22 seviyesinden işlem gördü. Yenin dolar karşısında yılın ilk çeyreğindeki kazancı yüzde 5.7 ile yedi çeyreğinde zirvesine tırmandı. Çoğu küresel piyasanın tatil nedeniyle kapalı olmasıyla birlikte dolar, yönünü aşağı çevirdi.

Doların önemli piyasa paraları karşısında değerini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3 geriledi. Gösterge endeks, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesine ilişkin endişelerin etkisiyle, 2017 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en sert düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Tokyo'da Sony Financial Holdings Döviz analisti Kumiko Ishikawa, “Siyasi ve ticari durum ve Avrupa ile Japonya'da varlık alımlarının azaltılacağı yönündeki 2018 başında güç kazanan spekülasyon dolar üzerinde baskı oluşturuyor ve yeni destekliyor.” dedi. Ishikawa'ya göre ticari ve jeopolitik tansiyonun hafifleyerek aşama kaydedilmesi durumunda dolar/yen paritesi yükselmeye başlayabilir.

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