Dolar düşüşe geçti
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 3,94, euro 4,86 seviyesinden işlem görüyor.
Son dönemde benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL'nin dün başlayan değer kazancı devam ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 3,94 seviyesinden işlem görüyor. Dolar geçen hafta 4,0375 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.
Euro/TL de 4,86 düzeyinde hareket ediyor.
Türkiye geçen yıl yüzde 7,4 büyüyerek son 4 yılın en hızlı büyümesini kaydetmişti. Büyüme verisi sonrası dolarda düşüş hızlandı.
YEN KARŞISINDA DÜŞÜŞE HAZIRLANIYOR
Yen, Japonya'da teşvik politikalarının sonua gelindiğine yönelik spekülasyonun etkisiyle dolar karşısında 2016 yılından bu yana en en güçlü çeyreklik kazancını kaydetmeye hazırlanıyor.
Küresel hisse senedi piyasalarında kargaşa zamanında artan güvenli liman talebi de yeni destekliyor.
Dolar/yen paritesi Cuma günkü işlemlerde yüzde 0.2 düşerek 106.22 seviyesinden işlem gördü. Yenin dolar karşısında yılın ilk çeyreğindeki kazancı yüzde 5.7 ile yedi çeyreğinde zirvesine tırmandı. Çoğu küresel piyasanın tatil nedeniyle kapalı olmasıyla birlikte dolar, yönünü aşağı çevirdi.
Doların önemli piyasa paraları karşısında değerini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3 geriledi. Gösterge endeks, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesine ilişkin endişelerin etkisiyle, 2017 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en sert düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.
Tokyo'da Sony Financial Holdings Döviz analisti Kumiko Ishikawa, “Siyasi ve ticari durum ve Avrupa ile Japonya'da varlık alımlarının azaltılacağı yönündeki 2018 başında güç kazanan spekülasyon dolar üzerinde baskı oluşturuyor ve yeni destekliyor.” dedi. Ishikawa'ya göre ticari ve jeopolitik tansiyonun hafifleyerek aşama kaydedilmesi durumunda dolar/yen paritesi yükselmeye başlayabilir.
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